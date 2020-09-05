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据了解，北韩跟韩国等资本主义国家一样有律师这一职业，但不知北韩居民能否轻易选聘律师，且北韩律师的工资待遇如何。





北韩的律师受国家严格监管，因此难以被视为纯粹民间领域的工作。北韩有个叫“朝鲜律师会”的律师团体，该团体下设中央委员会，且在各道和直辖市分别设有律师委员会。中央委员会负责考核授予或剥夺律师资格、决定律师工资标准等重要业务。据悉，北韩约有500名执业律师，其中在平壤注册的执业律师约为200人，其余约300人是拥有法学学位的学者和研究员，他们作为兼职律师在教育、研究机构等社会各领域展开活动。此外，北韩也有律师事务所。平壤有2家，罗先自由经济贸易区有1家律师事务所。据北韩最早的律师事务所“高丽律师事务所”介绍其事务所的资料显示，北韩的律师事务所提供法律行为代理、诉讼代理、法律顾问等多种多样的法律服务。





由于北韩社会对法律服务的需求远不及资本主义国家，且法律法规内容较为简单，因此与韩国等其他自由民主主义国家相比，北韩的律师人数也相对较少。此外，北韩的律师必须在不违背党的政策和判断的范围内为被告人提供辩护。也就是说，北韩的律师只能对被告人的犯罪动机提供辩护，不可主张被告人无罪，因此即使被告人没有犯罪，也不能为其洗刷冤屈。北韩《刑事诉讼法》规定，犯罪嫌疑人有选任律师、获得律师帮助的权利。但是律师出庭只是一种形式，并非为犯罪嫌疑人进行辩护。北韩的司法制度在权力的影响之下。北韩的权力集中于拥戴金正恩委员长的劳动党，因此法院不得不按劳动党的要求作出判决，有些案件法院在进行审理以前，劳动党就通知法院要作出何种判决。也就是说，在法院进行审理以前就已断定其罪。在北韩，劳动党党规、党纪优先于《宪法》及各种法律，在此情况下，律师无法扮演其应有的角色。逃离北韩定居韩国的脱北居民也表示，北韩的犯罪嫌疑人确实难以获得律师的协助。此外，由于北韩律师不多，在裁判过程中难以与犯罪嫌疑人相见，且北韩的律师都站在国家和检察官的立场上说话，并非为犯罪嫌疑人提供辩护。





由于情况如此，北韩居民认为没必要选任律师，而北韩的律师不能以个人名义追求经济利益，因此收入不多。北韩《律师法》明文规定，律师的工资考虑其受理案件的重要性、复杂度及其结果而定，并以刑事案件的律师展开活动时、以民事法律行为的代理人展开活动时、进行法律咨询时、撰写具有法律价值的文件时等作为领取工资的缘由。北韩律师的工资标准由“朝鲜律师会”中央委员会制定，律师不得自我决定报酬数额。由于北韩由各级律师委员会统筹受理案件并收取报酬后以月薪形式向律师支付工资，律师不能与委托人直接签订合同，收取报酬，因此北韩的律师可以说赚不了多少钱。





北韩的律师并不为自己的工作感到自豪。北韩不重视个人权利，因此难以维护委托人合法权益的律师被认为是有名无实的职业。在北韩的法庭，律师只是个陈述委托人罪行的公务员而已。特别值得一提的是，北韩没有国家司法考试制度，也没有类似韩国的司法研修院制度，只要法学院毕业，就能成为律师。 在北韩，大学和社会科学院负责培养司法人员。北韩只有金日成综合大学、人民经济大学、社会安全部政治大学等极少数大学设有法学院。据悉，金日成综合大学法学院为五年制，且一年只招收50名左右的新生。如此这般，北韩只有极少数大学设有法学院，且学生人数不多，也不通过国家司法考试选拔律师，只从法学院毕业生中挑选出身成分好、对党忠诚度高、且在法律领域工作5年以上的人赋予律师资格。





由于韩国和北韩的律师制度截然不同，双方在走向统一的过程中，南北韩律师协会有必要经常举行相关学术会议。过去，东西德在走向统一的过程中，原西德法务人员在对两德司法体系进行整合时，最先遇到的障碍是对原东德的司法制度一无所知，因此韩国法律界人士必须深入了解北韩的司法制度和律师制度，以免重蹈德国的覆辙。法律可说是运作社会的系统。如果南北韩实现统一，韩国和北韩的司法体系必须进行整合。由于法治是国家治理体系和治理能力的重要依托，我们首先要对南北韩司法体系进行整合，并在相互尊重的基础上，为统一的韩国制定统一的法律法规。为此，南北韩法律协会必须活跃地进行交流。目前，韩国有不少律师在研究北韩法律，并经常举行统一法研究会议等相关学术会议。此外，韩国律师会经常与逃离北韩定居韩国的脱北居民进行交流，并提供法律咨询等诸多帮助。如果南北韩积极进行经济合作，许多韩国企业进军北韩，韩国律师会将为韩国企业提供法律咨询等相关服务，进而扩大南北韩律师交流。





尽管如此，南北韩统一后，可能需要较长时间对双方司法体系进行整合，因此韩国律师会必须为推进南北韩律师交流作出不懈努力。