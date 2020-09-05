朴律师的法律咨询 – 中国人在韩国运营企业的法律纠纷

导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明 (平泽大学教授)

嘉宾：朴冬梅 (北京市蓝鹏律师事务所驻韩国业务主管)





随着韩中两国经济交流的活跃，越来越多的中国人开始在韩国搞企业经营。那么，如果遇到了需要裁减员工等问题，该如何去处理才会不至于被卷入法律纠纷呢？在韩国运营企业需要注意哪些问题呢？我们有请在韩国为中国人维权的朴冬梅律师为我们介绍一下。









南：朴律师，你好！请你跟我们的听众朋友们打个招呼好吗？

朴：各位听众，大家好！我是北京市蓝鹏律师事务所驻韩国业务主管朴冬梅律师。

南：近年来在韩国经营店铺和企业的中国人很多吧？

朴：对，近几年到韩国投资创业的中国人确实越来越多。从行业来讲，因为韩国在IT、半导体、医疗、娱乐等行业处于世界领先地位，所以，中国企业在这些行业的投资合作比较多。就拿零售业来讲，个人或小规模企业集中于饮食、微商、流通等行业。代表中国各地特色菜系和小吃的饮食业，比如麻辣烫、川菜、首尔大林区的各种中国小吃等等。微商就更多了，中国人估计每个人的微信群里都有几个联系人通过公众号或个人账号进行销售，主要销售韩国的化妆品、服饰等时尚类商品，运输业还有顺丰、韵达等。









南：在韩国经营企业的时候都会遇到哪些纠纷呢？

朴：由于受到疫情长期化影响，企业大多面临着业务大幅减少的困难。如，财务紧张，为减少财务压力，不得不裁减员工，又如,最近韩国易斯达航空公司因为疫情影响，决定大规模裁减员工，几百名员工失去工作，家庭生计必然受到影响，所以引起了员工的强烈不满，主张公司方面裁减决定不当，准备采取法律应对程序。

最近，很多企业咨询的也是这方面的问题，不久前就有一家在韩国设立公司的中资企业，咨询怎样才能在不违反法律的前提下裁减员工。韩国法律对裁减和解雇员工是由比较严格限制规定的，在这里，我就简单介绍一下，企业需要满足哪些条件，才能合法裁减员工。

（1）经营上出现了紧迫情况，比如，企业破产，或为了避免情况恶化，将企业进行转让、合并或分立等情况。另外，经营上的紧迫性还可以根据公司产品的销售量，库存等来判断。目前蔓延全球的疫情导致中国不少依赖欧洲订单的企业，因订单被取消造成销售量急剧下降，或库存积压，这些情况都有可能构成经营上的紧迫情况。

（2）企业方面为了避免解雇员工已经做了努力。

比如，有一个案例，济州岛的一家酒店因解雇员工，被劳动委员会给与行政处罚，这家酒店就提起诉讼，主张解雇员工是合法的。法院经调查，发现这家酒店虽然声称经营上出现紧迫情况，但是又雇佣了新员工，所以就认定公司方面在解雇员工前，并没有做相关的努力，来避免解雇员工。公司方面就此败诉了。

（3）解雇对象须确定公平合理的标准。

公平合理具体的意思是兼顾员工和公司的利益，适当平衡劳资方面的利益。从员工角度来看，考虑员工的年龄、工作时间、财产、家属收入、健康情况、是否有扶养家属；从公司角度来看，可以依据员工的业绩、工作经历和能力，以及是否可能离职等情况来确定解雇对象。

另外，不能有只裁女性等性别歧视或者其它不公平的问题。

（4）在程序上，企业应先与员工事先进行充分的协商沟通。

根据韩国《劳动基准法》第24条第3项规定，企业在解雇员工50日前，应该就解雇的标准、避免解雇的方法等问题与工会协商，如果没有工会，则需要与过半数员工的代表进行事前的协商。当然对于那些如规模不大的餐厅等没有工会的小业主们来说，工会的问题就不存在了，但还是要事先跟员工进行协商，而不是解雇通报。

（图片来自嘉宾）