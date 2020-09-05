菅义伟内阁成立 韩日关系能否现转机受关注

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韩国总统文在寅16日向日本新任首相菅义伟发送贺信。文在寅在信中表示，希望与菅义伟一同努力推动韩日关系发展，随时愿与日本促膝对话并沟通，期待日本予以回应。





当天下午，日本众议院召开全体会议举行首相指名选举，原官房长官菅义伟当选第99任日本首相。菅义伟在众议院462张选票中获得314票，远远超过半数，且较由自民党和公明党组成的联合执政党合计议席数多出1票。在随后举行的参议院指名选举中，菅义伟在240张选票中获得142票，同样过半。由此，日本首相时隔7年零8个月易人。





在菅义伟内阁的20名阁僚中，15人为安倍内阁阁僚或前阁僚，因此有评价认为，本届内阁实际上是安倍政权的延续。副首相兼财务大臣麻生太郎、外务大臣茂木敏充、文部科学大臣萩生田光一、经济产业大臣梶山弘志等8名安倍内阁阁僚均继续留任，3名转任其他职务，4名安倍内阁前阁僚重新入阁担任原职。新入阁阁僚仅有5人。内阁要职防卫大臣由安倍的弟弟、众议院议员岸信夫出任，岸信夫曾在安倍第2届内阁中担任外务副大臣、防卫大臣政务官、众议院安保委员长等职务。另外，官房长官则由曾担任过官房副长官的原厚生劳动大臣加藤胜信出任。由于菅义伟内阁实际上是安倍内阁的延续，很难期待日本在外交等全面政策方向上发生变化。观察认为，韩日关系也很难出现新转机。菅义伟已明确表示将继承安倍的政策。他曾在自民党总裁候选人讨论会上表示，在外交方面将向安倍请教。且安倍保留了议员职位，有可能对新内阁的政策发挥影响力。





尽管如此，日本新内阁的上台仍将带来一线希望。尽管菅义伟表示将继承安倍的政策，但这并不意味着他会放弃自己的方式，原封不动地沿袭安倍的政策。对于日本来说，新内阁的成立也是改变此前一贯立场的绝佳机会。事实表明，日本针对被强征劳工判决所采取的出口限制措施并无任何实际利益，而菅义伟据悉具备极强的实用主义倾向。有分析认为，若韩日两国能够逐步采取柔和的姿态，韩日关系寻找突破口并非难事。韩国政府也表示，希望两国能够有智慧地解决历史问题，在经济、文化和人员交流等各领域加强面向未来和互惠的实质性合作。