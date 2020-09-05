美对华为制裁措施正式生效 半导体市场格局剧变

ⓒYONHAP News

美国政府针对中国通信企业华为的第2轮制裁措施从15日起生效，由此全球所有半导体企业不得在未获美国商务部批准的情况下向华为供货。由于对华出口占到韩国半导体和显示面板总出口的40%，预计短期性冲击将不可避免。





美国政府从2019年5月起针对华为采取制裁措施，此后制裁力度逐步加大。第1阶段制裁为禁止美国企业与华为进行任何交易。由此，华为无法向高通等美国企业购买半导体零部件，其手机产品也无法使用谷歌安卓系统，导致智能手机业务遭受巨大冲击。今年5月，美国政府进一步禁止企业生产华为设计的半导体并向华为供货。华为委托台积电生产半导体并获得供应的迂回路线也被阻拦。8月17日，美国商务部发布了第2轮制裁，规定全球所有使用美国技术的半导体企业只有在获得美国商务部的许可后才能向华为供货。由于全球几乎所有半导体企业都采用了美国技术，这一措施相当于完全切断了华为的半导体供应网络。而华为所有主力产品，如扮演智能手机大脑角色的应用处理器、通信调制解调芯片、存储芯片、显示面板等均离不开半导体零部件，可以说华为已站到存亡关口。





三星电子、SK海力士等韩国半导体制造商也从15日起停止与华为的交易。预计这些企业在短期内将蒙受较大损失。除半导体以外，显示面板业务也将遭受冲击。韩国贸易协会的数据显示，今年1月至7月，韩国半导体总出口额为547.4亿美元，其中对华出口为224.89亿美元，占比约为41%。其次是对中国香港出口，出口额为113.75亿美元，占比20.8%。由于出口至香港的货物中有很大一部分也流入了中国大陆，实际上中国整体占比远远超过41%。不过并非所有出口量均供应给华为。据推算，2019年三星电子对华为销售额为7.3万亿韩元，占比3.2%。SK海力士为3万亿韩元，占比11.4%。除半导体外，显示面板也受制裁的影响。若对华为制裁持续1年，韩国企业的销售额损失预计将达到约10万亿韩元。韩国半导体年度出口额为939.3亿美元，约折合112万亿韩元，制裁措施造成的损失虽然不到10%，但是对销售的影响仍显而易见。不过，也有预测认为，从中长期来看，这一情况反而有利于韩国企业。华为留下的空白将很快被其他企业填补，三星电子、SK海力士早已开始寻找新的供货对象。还有观察认为，此前华为在全球智能手机市场占有率中排名第1，韩国企业或可从制裁中受益。





除针对华为的制裁措施外，美国图形处理器企业英伟达正推进收购全球最大半导体设计公司ARM，全球半导体市场格局正逐步发生剧变。