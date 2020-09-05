韩第2轮新冠病毒抗体检测结果显示仅有不足0.1%的人拥有抗体

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韩国防疫部门对1400余名普通国民进行的第2轮新冠病毒抗体检测结果显示，仅1人拥有抗体，占比不足0.1%。该结果与第1轮检测相似，这意味着未感染新冠病毒者体内产生抗体的概率几乎为零，通过群体免疫克服新冠疫情的方法不可行。同时该结果也显示，在不知情的情况下感染新冠病毒并在痊愈后产生抗体的隐形感染者并不多。





韩国中央防疫对策本部14日在例行记者会上发布了包括上述内容的第2轮新冠病毒抗体检测结果。本轮检测自6月10日至8月13日在首尔、京畿道、大邱、大田、世宗等全国13个市道进行，以参与国民健康营养调查的1440人为对象抽取样本。防疫本部对样本的分析结果显示，仅1名首尔居民拥有抗体，仅占全体检测对象的0.07%。





本轮检测首先对所有抗体进行检测，然后检测抗体是否为真正具有抵抗能力的中和抗体。抗体检测旨在检验人体在感染新冠病毒后是否产生抗体。人体在感染病毒性疾病后往往会产生抗体，因此抗体检测有助于把握包括无症状患者在内的总体患者规模。





由于此轮检测于8月14日首都圈群聚性感染正式暴发前进行，意见认为，检测结果并不能如实反映当前状况。韩国新冠疫情的扩散形势在8月14日后有所变化，感染途径不明确的患者占比达到23%-24%，这意味着拥有抗体的比率应更高。从海外的情况来看，美国纽约市的抗体拥有率为24.7%、英国伦敦为17%、瑞典斯德哥尔摩为7.3%，均明显高于韩国。





今年7月9日公布的第1轮抗体检测结果显示，3055人中仅有1人拥有抗体，占比仅为0.03%。不过第1轮检测并未包括重灾区大邱，存在一定局限性。而第2轮检测中大邱居民则占到了10%。





第2轮检测的结果可从2个角度进行解读。首先是隐形感染者并不多。防疫本部长郑银敬表示，专家意见认为，6月至8月初的确诊病例较少可以说是国民积极参与保持社会距离等防疫工作的成果。不过该结果同时也意味着无法通过群体免疫的方式来结束新冠疫情。群体免疫是指当一个群体中的大部分成员都携带传染病抗体时，传染病的扩散速度将会放缓或停止，间接起到保护不具备抗体的成员的作用。





防疫本部计划每2个月实施一次抗体检测，以获取更为准确的结果。