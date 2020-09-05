fromis_9发行全新EP《My Little Society》回归

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女团fromis_9本月16日发行全新EP《My Little Society》，以更加成熟的面貌回归歌坛。

新专辑主打歌为《Feel Good（SECTET CODE）》，fromis_9希望通过新歌向歌迷展现可爱少女慢慢成长的样子。歌曲旋律轻快，朗朗上口，歌词内容在“我们的空间”里，可以将自己的任何一面的样子展现给对方。成员们活泼的演唱，也让歌曲更加生动。

《Feel Good（SECTET CODE）》的MV也将fromis_9成员多彩和个性十足的魅力通过影像展现出来，同时也可以更加直接看到成员们在演唱和说唱实力的成长。

新专辑发行前，fromis_9经历了较长一段时间的空白期，上一张专辑为去年6月发行的单曲专辑《FUN FACTORY》。时隔1年3个月回到歌迷身边的fromis_9，希望歌迷能够通过新专辑的音乐，看到自己的成长。

除了主打歌《Feel Good（SECTET CODE）》外，新专辑还收录了《Weather》、《星星的夜晚》、《Somebody to love》、《鱼》等风格不同的新歌。