BLACKPINK美Billboard Global 200排名第8 纪录刷新ing

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BLACKPINK持续在全球音乐榜单中大放异彩。

美国Billboard当地时间9月14日公布了“Billboard Global 200”以及“Billboard Global”2个新榜单的最新数据，2个榜单是基于包括美国在内全球200个地区的在线播放量以及音乐销售（下载）量而统计出的排名。

根据榜单显示，9月4日至10日期间，BLACKPINK的歌曲《Ice Cream》在“Billboard Global 200”和“Billboard Global”2个榜单中分别排名第8位和第6位，均进入TOP10。

由此，BLACKPINK也成为首个进入Billboard全新排行榜的韩流女团。除此之外，BLACKPINK《Ice Cream》在其他榜单中的成绩也依旧耀眼。

《Ice Cream》的MV在9月4日至10日的YouTube MV榜单中再次夺冠，连续2周领跑，还在YouTube人气歌曲榜以及全球艺人榜中分列第2、第3位。另外，歌曲还连续两周进入英国Official单曲TOP100榜，虽在欧洲地区为进行活动，但也显示出BLACKPINK在当地的人气。