HYUKOH将于10月16-18日举行台湾演唱会

乐队HYUKOH时隔8个月将再次举行线下演唱会。

HYUKOH经纪公司通过官方社交媒体账号公布了演唱会的消息称,HYUKOH将于10月16日至18日3天时间在台湾举行名为“找寻真正的爱情和幸福的方法:用爱”的演唱会,于9月17日开启首票。

此次演唱会的名字是结合了HYUKOH 2018年5月发行《24: How to find true love and happiness》和2020年1月发行《用爱》的专辑名称而命名,也充分展现出HYUKOH独有的音乐指向。

和演唱会日程一同公开的海报也独具创意。演唱会的海报乍一看如电脑程序命令,密密麻麻的字符如雨水般降落。经纪公司解释称,这些字符是HYUKOH至今发行的44首歌曲的英文歌词,将所有的英文歌词拆解成字母后打乱顺序随机排列而成。这也寓意包含HYUKOH出道7年的音乐历程,意义非凡。

HYUKOH曾在今年2月举行了世界巡演首尔站演唱会,时隔8个月再次站上演唱会舞台,HYUKOH成员将呈现怎样的精彩现场,也让台湾当地歌迷十分期待。而为防止疫情扩散,演唱会举行时,将会采取测量体温、保持座位间隔、要求佩戴口罩等严格的防疫措施。