ⓒ Getty Images Bank

“秋冻”是说秋季到来之后，不要气温稍有下降就立即增衣，应有意识地让身体适当“冻一冻”，以增强身体的御寒能力，为适应寒冷的冬季做好准备。但有些人即使是在早晚气温较低时，也穿得非常单薄，甚至在冷空气来临时，也仍然恪守着秋冻的信念，结果染上感冒等呼吸道疾病。所以，秋冻不能简单地理解为“遇冷不穿衣”。下面就为您说一说秋天不要盲目秋冻的原因。

首先，秋冻应因人而异，应量力而行。以下这些人群切勿盲目秋冻。心脑血管疾病患者应注意保暖，根据气温变化随时增减衣服。这是因为，当身体受到寒冷刺激后，全身毛细血管收缩，血液循环外周阻力加大，引起血压上升，心、脑负荷加重，加上“秋燥”常引起体内缺水，导致血液黏稠度增加，易诱发心绞痛等。

秋天是胃病的多发季节，且深秋时节气温变化无常，胃肠道对寒冷刺激非常敏感，若不慎着凉，容易引起胃炎、胃溃疡等疾病复发。因此，有慢性胃病的人一定要注意保暖。

有支气管炎、哮喘、肺心病等病史的人也不宜“秋冻”。寒冷会对人的气道产生不良刺激，从而诱发气管、支气管或小气道的痉挛，使得上述疾病复发或加重。

患有风湿、类风湿性关节炎的患者常反复出现腿部胀痛、沉重感，受寒后可使上述症状加重，出现关节疼痛，或伴有肿胀，行走不便等。因此，关节炎患者从秋季开始就应注意腿部保暖，避免受寒后引起关节疼痛加重。

第二，秋冻因时而异，看“天”行事。一旦有强冷空气活动，气温急剧下降时，就应及时、适当地增衣保暖，此时若再一味强求“秋冻”，就会适得其反。

对秋冻的理解不应局限于天气寒冷而不急于增衣保暖，还应加强体育锻炼。要想增强机体的耐受能力，最根本的就是加强锻炼。经常散步、跑步、打太极拳等，这些运动可以促进血液循环，提高机体的免疫力和新陈代谢能力。





（文中窍门来自宋*兴听友）