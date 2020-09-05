韩国的邮票及集邮文化

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韩国邮票的历史可以追溯到1884年的朝鲜王朝末期，韩国历史上的第一枚邮票是当年为了纪念邮政局的成立而发行的“文位邮票”。





自古以来，邮票的发行由国家管理，现如今邮政事业本部每年都发行普通邮票、纪念邮票、特种邮票等各种邮票。进入21世纪，随着手机等信息通信技术的发达、信件量的减少以及电子邮件与邮资机的普及，邮票使用量已急剧减少，以2018年为例，只有0.7%的邮件贴邮票，但是邮政事业本部依然每年都会以多样的主题发行20多次、约40万枚邮票，其中98%都会售罄，因为邮票的主顾——收藏者与爱好者依然喜欢购买邮票。





现在韩国邮票以国家级节庆活动、国际活动、国际关系、民俗与文化遗产、自然与动植物、科学与产业、宗教等为素材进行设计。在迄今发行的多种多样的邮票中，贺年邮票是最具代表性的邮票，自1957年起直到现在，每年都发行以十二生肖为主题的邮票。为了纪念6.25韩国战争而发行的参战国纪念邮票也引人注目，该邮票以42个参战国国旗为素材设计图案，尤为精美，获得集邮人士的好评。2016年发行的以韩国职业棒球联盟10支球队为主题的邮票也人气火爆。还有，2017年发行的文在寅总统就职纪念邮册也深受欢迎，由于消费者的强烈要求，邮政事业本部不得不破例追加发行。近年来，以聊天工具表情包为主题的邮票深得年轻一代的喜爱，去年发行的Ryan邮票共发行10万张，仅1周便售罄。





如今，韩国邮票的发行程序是这样的：通常前一年的6月份制定出新年邮票发行计划，这时由大学教授、学术机构委员、集邮团体的资深人士等专家组成的邮票委员会委员经过会议决定主题，接着由邮政事业本部的设计师设计图案，然后在造币公社或法国、荷兰、新西兰等国的印刷厂印制。





韩国邮票有130多年的历史，集邮早已成为重要的风潮之一。韩国的集邮人口于2001年达到最高峰，达15.1万人，此后则逐年减少，2018年剧减为9.4万人，但相比2017年增加了6000人，邮票作为韩国代表性的文化商品依然受到人们的关注。