面部识别技术专家——韩国“Alchera”公司

ⓒ Alchera Inc

韩国企业正通过一些创新想法改变全球经济。今天，我们将带领大家走进韩国“Alchera”公司，这是一家基于人工智能AI技术开发面部识别系统的创业公司。让我们与公司总裁金正培（音译：김정배）先生一道聊一聊他们公司。





说起“面部识别”技术，可能许多人会想到谍战电影或科幻电影中的某些场景。实际上，人脸识别已经以一种更友好、有趣的方式走近了我们生活，正如SNOW应用程序所展示的那样，它以各种有趣的方式改变了手机拍摄的照片。 韩国“Alchera”公司将面部分析技术应用于照片编辑应用程序时引起了人们的注意。该公司还向其他领域提供了面部识别技术，包括安全和金融领域。





8月份以来，韩国“Alchera”公司为世宗政府办公大楼提供了能够管理门禁的服务。他们还计划将技术提供给外交部，以便人们在进行非面对面金融交易时可以使用护照验证身份。除面部识别功能外，韩国“Alchera”公司的技术还用于检测火灾等事故的发生。它也可以用于查找犯罪嫌疑人及其车辆。韩国“Alchera”公司推出了另一种与体温测量系统相关的面部识别解决方案，在新冠疫情期间再次引起业界的广泛关注。即使戴着口罩，通过该服务也可以识别人的脸，限制发高烧的人进入建筑内。这个解决方案已经出口到硅谷，并获得了很多海外的咨询。





ⓒ Alchera Inc

韩国“Alchera”公司由总裁金正培先生和副总裁黄永奎（音译：황영규）先生共同创立。之前，他们都在三星综合技术院从事面部识别技术研究十多年的时间，后来他们共同成立了这家“Alchera”公司，希望他们的技术可以应用于更多领域。在美国和以色列公司的引领下，全球面部识别市场每年增长20％以上。在亚洲，日本和中国公司主导着市场，但是韩国“Alchera”公司的表现也是可圈可点。去年，韩国“Alchera”公司的面部识别技术在美国国家标准与技术研究院进行的面部识别供应商测试中位居韩国公司之首，其得分高于日本和中国领先公司。数据构成了面部识别技术的基础，因为大量数据可以增强人工智能AI技术的深度学习能力。韩国“Alchera”公司一直专注于高科技领域的研发。





韩国“Alchera”公司的技术已获得政府和行业协会的认可。金正培先生于2019年3月获得科学技术信息通信部长官大奖，而公司于同年7月被韩国风险企业协会评选为最佳风险投资公司之一。在迅速扎根国内市场之后，韩国“Alchera”公司将目光投向了海外市场。公司于2019年在越南胡志明市成立了一家公司，并在美国硅谷中心圣何塞开设了办事处。





“Alchera”一词在澳大利亚原住民语中的意思是“梦想时代”。 韩国“Alchera”公司的名字包含了通过AI创造梦想的希望。我们期待韩国“Alchera”公司通过AI面部识别技术来实现趣味性、安全性和便利性，为人类开创一个梦想新时代。