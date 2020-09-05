全球半导体行业新动向

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美国图形芯片制造商英伟达（NVIDIA）公司日前宣布，他们将收购半导体设计领域的全球领导者ARM。作为全球半导体行业的“世纪交易”，400亿美元的合同将在该行业中打造一个巨无霸公司。一些人担心，这样的交易可能被用作美国向中国施压的工具。面对半导体行业的巨大变化，韩国半导体制造商也要进行更加复杂的评估。今天，我们邀请到了韩国经济产业研究院的金光硕（音译：김광석）先生，与他共同聊一聊半导体市场的动荡及其对韩国公司的潜在影响。





英伟达公司表示，他们已经与软银签署了一项合同，以400亿美元收购后者的半导体设计公司ARM公司。根据该协议，英伟达将向软银提供215亿美元的股票和120亿美元的现金，这是半导体行业并购历史上最大的一笔交易。2016年，软银以320亿美元收购ARM，创下半导体领域的最大规模，而此次英伟达公司斥资400亿美元收购ARM打破了之前的纪录。





英国半导体技术公司ARM成立于1990年，他们设计构成半导体的核心技术，并从半导体制造商收取专利使用费。以智能手机为例，全球95%的智能手机移动应用处理器使用他们的设计图。简而言之，ARM拥有相当于智能手机大脑的技术。目前，包括三星电子、苹果和高通在内的大约1000家公司向ARM支付了专利使用费。收购完成前，英伟达公司仍需获得公平贸易机构的监管批准，但此次收购ARM的计划一旦实施，英伟达公司将成为世界上最强大的半导体公司。





英伟达是全球领先的图形处理器（GPU）生产商。通过收购ARM，英伟达将能够扩展其图形处理器市场，并扩大其在人工智能、物联网和数据中心中央处理器(CPU)市场的占有率。与ARM合作，可以打造出世界上最好的人工智能平台。ARM与半导体公司开展业务时一直保持中立。英伟达表示，他们将保留ARM的开放许可模式和客户中立性，但是英伟达也可能会提高专利使用费，且可能不会为特定公司提供ARM的设计。没有ARM的基础设计，将需要更长的时间来开发用于智能手机的半导体，包括韩国半导体制造商在内的半导体业界有可能采取措施减少对ARM的依赖。





ARM一直不分国籍和企业，向半导体设计及制造商公平供应其技术。但是，此次收购ARM的英伟达公司与苹果（Apple）和高通（Qualcomm）维持竞争关系。而且英伟达公司是一家总部位于美国的公司，美国正与中国进行激烈的贸易战。正是由于这些原因，有人担心ARM被英伟达收购可能对整个行业产生巨大影响。三星电子和SK海力士等韩国半导体制造商也密切关注此次收购。对于三星电子来说，潜在的风险可能不会很高，因为ARM并未被其竞争对手苹果公司收购。此外，由于最近在图形处理器领域签订了合同，英伟达公司和三星现在已经成为了合作伙伴，但是从长远来看，英伟达公司可能会成为韩国公司的强大竞争对手，因为他们正在不断扩大其在移动市场的影响力。





三星电子和SK海力士公司是全球存储半导体市场的领导者，但是当他们看到一个新的、正在改变行业的庞然大物能够自行设计和生产用于计算机和移动设备的半导体时，可能会感到恐惧。毕竟，他们必须进一步提高价格和质量的竞争力。由于韩国在半导体生产方面较大程度上依赖日本和其他国家，因此对于韩国公司来说，与英伟达公司竞争颇具挑战。如果ARM仅以有限的方式提供其设计或提高专利使用费价格，那么全球半导体制造商将不可避免地失去价格竞争力。





同时，美国于9月15日开始对中国科技公司华为施加更多制裁。在制裁之下，未经美国政府事先批准，半导体公司无法向华为提供采用美国技术、设备或软件制造的半导体。去年，三星电子和SK海力士公司对华为半导体出口分别占2家公司销售额的3.2％和11.4％。如果美国对华为的制裁长期化，这2家韩国公司可能蒙受巨大损失。





半导体约占韩国总出口的20％。也就是说，半导体行业对韩国出口额将产生巨大影响，这个重要行业拥有包括华为在内的主要客户。不幸的是，现在各半导体公司被禁止向华为出售任何使用美国技术开发的半导体零部件。这意味着韩国半导体制造商可能会失去华为这个主要客户，这将直接影响韩国的出口。中国方面将积极邀请韩国半导体设计和生产方面的专家，以独立的方式开发半导体。在这个过程中，韩国可能卷入美中之间的贸易冲突。这不仅涉及出口或经济问题，还涉及政治纠纷。





在美国对华为实施制裁之后，有迹象表明服务器DRAM的价格有所下降。有人预测第四季度DRAM价格可能比上一季度下降18％。如果出现这种情况，三星电子和SK海力士公司下半年将很难提高其业绩，这也将不可避免地影响韩国出口总额。现在，韩国似乎有必要采取应对措施。





事实上，韩国需要在韩国国内生产用于半导体生产的材料和设备。去年日本开始限制向韩国出口生产半导体所需的关键材料，韩国半导体产业的发展遭遇了一定困境。而后，韩国方面开始支持本土材料企业，推出了一系列鼓励设备、零部件本土化生产的政策。无论政策基调如何，这应该是要一直保持下去的政策。另外，韩国需要加强非存储半导体业务，尤其是系统半导体，以便能够提高其在全球半导体行业中的市场份额。而且许多跨国公司争相吸引韩国半导体专家。韩国有必要防止此类专家外流并培养更多的行业精英。通过这些措施，韩国应为其半导体产业的稳步增长创造有利条件，而不受瞬息万变的产业环境限制。





半导体行业的巨大风波受到政治的影响。因为美国对华为实施制裁和美中之间的冲突密切相关，而英伟达的收购则意味着英国公司ARM将成为美国公司的子公司。在各大国之间，韩国可能被迫做出艰难的决定。对于韩国半导体制造商而言，全球半导体市场的最新发展既可能是危机，也可能是机遇。