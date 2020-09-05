ⓒ Lee Do-hyun Instagram





职业：演员

生日：1995年4月11日

出生地：京畿道高阳

身高：182cm

血型：A型

学历：中央大学表演系

出道：电视剧《机智的监狱生活》（2017）





李到晛儿时起便是学校里的“人气王”，小学时曾因在情人节时收到太多的巧克力而不得不让妈妈来学校帮忙把巧克力搬回家。同时，李到晛运动方面也十分优秀，尤其是赛跑，常会在接力跑中跑最后一棒，惊人的速度和帅气的跑姿也让他成为了学校里的明星。

李到晛的出道作品为《机智的监狱生活》，在其中饰演男主角郑敬淏的青少年时期。随后在电视剧《虽已30但仍17》中饰演了“三剑客”中的董海范一角，开始被观众熟悉。2019年在人气电视剧《德鲁纳酒店》中饰演女主角张满月前世爱恋的对象，与IU的对手戏也为观众留下了深刻印象。





代表作：

·电视剧：

《重返十八岁（18 Again）》（2020）

《Sweet Home》

《伟大的Show》（2019）

《德鲁纳酒店》（2019）

《先热情地清扫吧》（2018）

《虽已30但仍17》（2018）

《机智的监狱生活》（2017）





主要获奖经历：

KBS演技大赏 系列独幕剧男演员奖（2019）