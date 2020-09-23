三振集团英语托业班(삼진그룹 영어토익반)

导演：李宗弼

主演：高我星/李絮/朴慧秀

类型：剧情

上映时间：2020.10（韩国）





剧情概要：

1995年，李子英（高我星饰）、张幼娜（李絮饰）、沈宝蓝（朴慧秀饰）进入三振集团工作已有8年之久。李子英有着完美的业务能力以及神仙般的冲咖啡本领；张幼娜是一个侦探小说发烧友，拥有瞬间“噎死人”的超级口才；曾是奥数冠军的沈宝蓝如今却练就了一身出神入化的制作假发票的本事。只因3人学历为高中毕业而限制了晋升，于是3人加入公司组织的英语托业培训班，冲击托业600分，从而摆脱打杂日常，成为真正用能力说话的职员，不料却在此过程中发生了一系列意想不到的故事。





幕后花絮：

影片主演高我星在第一次看完剧本后就觉得故事既独特又新鲜，她也预想到拍摄这样的故事过程一定非常愉快。高我星认为：“整部影片最具魅力的地方是看似很简单的一个英文补习班，背后却有着很多事件，而3个当时20多岁的女生用自己的方式去解决一宗宗事件，这是影片最大的看点。”导演李宗弼也大赞高我星称：“她会为角色的每一个瞬间去思考和准备，能和高我星合作感觉很棒。”