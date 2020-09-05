《漫话国乐》 碧纱窗 / 秋月满庭 / 兴致打令





凤凰是古代神话传说中的“百鸟之王”，是古人心目中的瑞鸟、太平盛世的象征。凤凰蕴含着老百姓对君王的期盼，希望在圣君的领导下，天下太平、国泰民安。





据古籍记载，凤凰是一种神秘的动物，它性格高洁，非嫩竹不食，非晨露不饮，非千年梧桐不栖，在古人的服饰、枕头等物品上经常可以见到凤凰的身影。书生还为了吉祥与仕途，喜欢在厢房的外面种植很多梧桐树。





梧桐树叶大优美，夏季枝繁叶茂的时候可以乘凉。可到了下雨天，落在梧桐叶的雨滴声大得刺耳。到了秋夜刮风时，梧桐叶发出的声响则会令人感到格外凄凉。





男唱歌曲言乐《碧纱窗》描写了在房外种植梧桐树的书生在雨后的月夜下经历的情景：





“碧纱窗在烛火的映照下晃动，

以为情人到访，

从房间赶紧出去一看，

未料不见情人，

在明月照耀的院子里，

只见梧桐树上梳理羽毛的凤凰的影子在摇晃，

幸亏是深夜，

如果是白天，

必会给别人笑话的。”

{音乐1：男唱歌曲言乐《碧纱窗》/ 李东圭}





22日是24节气中的第16个节气秋分。到了秋分，地球绝大部分的地区24小时昼夜均分，各12小时，这意味着夏季结束，时令正式进入秋季。这时候，人们明显感到天气转凉，眼见田里的稻谷成熟，会深深感触到这一年转眼即将过去，为此深感惋惜，同时还会想起思念的人。





盘索里《沈清歌》中的“秋月满庭”是深受人们喜爱的一段，描写了变身王后的沈清在夜深人静的秋夜，抬头望着夜空中大雁成群飞行的情景，不禁想起家乡的父亲。沈清心想，自己在老家曾见过同样的场面，今天看到的这些大雁是不是飞往自己的家乡呢？想到孤零零的父亲此时此刻必会为独生女死去而悲痛不已，沈清不由得希望这些大雁飞去家乡时，能给父亲带去女儿安然无恙的消息。想到这里，沈清急忙回到殿里提笔写信给父亲。





中国也有类似的故事流传下来。相传，汉朝杰出的外交家苏武被匈奴长期扣留时，他在鸿雁腿上绑了亲笔信向皇上禀报自己的处境，并最终得以回国。





看到空中的大雁，沈清可能也想起了苏武的故事，就跟着提笔写起信来。可是，写一个字激动地哭泣，再写一个字唉声叹气，好不容易才写完一封信，可这时空中的雁群早已消失了踪影。

{音乐2：盘索里《沈清歌》中的“秋月满庭”/成昌顺名唱}





不冷不热的春秋两季不仅适合干活儿，还适合沉浸在书香的乐趣里，玩乐就更不用提了。





古人每逢春秋两季，都喜欢与好友一起出去游山玩水。这时候，常常以香喷喷的花饼为下酒菜，花饼以春季的杜鹃花饼、秋季的菊花饼为最，接着来一杯好酒，吟诗、唱歌、作乐，别有一番乐趣。





南道杂歌《兴致打令》描写了这样的景象：

“在窗外种了菊花，在菊花下酿了酒，当酒熟了，菊花绽开，好友来了，月亮也缓缓升起。孩儿啊，拉琴吧，咱们得彻夜玩乐！”





古人的风流真让人羡慕，在气候宜人的时节，与好友一起游山玩水，漫山遍野的菊花，让人深陷其中。如果在山清水秀的好地方，还能听到鸟声以及蟋蟀清脆的鸣叫声，可能还想在山中彻夜玩乐。





南道杂歌《兴致打令》还通过徐缓、哀婉的曲调，描写了爱与离别以及人生的故事。其中有这样的歌词：

“来到虚无缥缈的人间，

不知谁决定了笑的路与哭的路？

指点人生的意义吧，

吾徘徊许久寻找笑的路，

可人间似乎永远找不到这条路。

阿弥陀佛观世音菩萨，

吾此时虔诚地祈祷，

祈愿今生今世的怨恨等来生解开……”

音乐有治愈的作用，加之这首歌的内容令人深思，听歌听久了，或许能缓解些心中的郁闷与痛苦。

{音乐3：南道杂歌《兴致打令》/金秀妍等人}