菅义伟就任日本首相后的日北关系走势

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9月2日，菅义伟在宣布出马参选自民党总裁的记者会上表示，为解决遭北韩绑架日本人问题，他将无条件与北韩国务委员会委员长金正恩举行会晤。





9月16日，菅义伟在当选日本首相后首次举行的记者会上强调，将解决遭北韩绑架日本人问题作为最优先课题，但是对韩日关系却只字未提。此外，日本新任首相菅义伟强调将继承安倍政权的政策，并对解决遭北韩绑架日本人问题和北韩核问题表现出强烈意志。





据悉，日本新任首相菅义伟在选举之前与遭北韩绑架日本人的家属进行会晤，并承诺为解决遭北韩绑架日本人问题而努力。菅义伟说，他曾作为内阁官房长官在首相直属“绑架问题对策本部”工作，因此今后将为解决该问题，努力促成日北首脑会谈，无条件与金正恩委员长会晤，为解决绑架问题创造突破口等，表现出解决遭北韩绑架日本人问题的强烈意志，并表示这种心情是与前首相安倍晋三相同的。事实上，日本新任首相菅义伟从2002年开始就关心遭北韩绑架日本人问题，并为解决该问题展开活动。由此，他与时任日本首相安倍晋三结下了不解之缘。由于菅义伟持续表示要继承安倍政权的政策，今后将本着高度的使命感和责任感，为解决遭北韩绑架日本人问题作出不懈努力。





北韩绑架日本人事件发生于上世纪70年代后期至80年代初期。据了解，当时北韩在培养派遣至韩国的间谍，并为确保为此所需的日语教师而绑架了日本人。1987年大韩航空858号航班爆炸事件主犯、北韩特工金贤姬透露，她的日语是遭北韩绑架的日本人教的。谈到遭北韩绑架日本人事件，最具代表性的是13岁的学生横田惠。1977年，住在新潟市的13岁学生横田惠在回家的途中遭北韩特工绑架。该事件通过投奔韩国的北韩特工安某的证言得到确认。





日本政府判断绑架事件为北韩所为，并持续要求北韩解决此事，但是北韩对此矢口否认而陷入僵局。2002年9月17日，时任日本首相小泉纯一郎和北韩国防委员会委员长金正日举行具有历史意义的第一次日北首脑会谈，并发表《平壤宣言》。当时，金正日委员长承认北韩绑架日本人，并对此作出正式道歉而引起了国际社会的关注。之后，北韩在其绑架的13名日本人当中，除了已经去世的8人以外，将在世的5人送返日本。但是双方在该问题上仍存在诸多分歧。当时，北韩承认共绑架13名日本人，并表示8人已经死亡，仅将5人送返日本。但是日本主张共有17名日本人遭北韩绑架，北韩则表示他们没有绑架这4个人。此外，北韩表示已经死亡的8个人死于心脏麻痹、交通事故、煤气中毒，且其中6人的坟墓被洪水冲走，尸骨下落不明。日本对20~30岁、身体健康的8名年轻人被绑架后死于非命一事提出质疑，且这8个人的死亡证明是在时任日本首相小泉纯一郎访问北韩当时匆忙地开出来的。有关于此，在2004年举行的第二次日北首脑会谈中，北韩承认这8个人的死亡证明全是假造，并承诺将对生死不明的人进行彻底调查，但是没过多久因日北关系趋冷，双方未再就此问题进行交涉。因此，该问题至今处于胶着状态。2014年5月28日，日本和北韩在瑞典斯德哥尔摩举行的局长级会议上，就重新全面调查遭北韩绑架日本人问题达成协议，但是北韩没有遵守承诺，且悍然实施第四次核试验，日本则对北韩采取制裁措施，因此双方迄今未能就此问题重启协商。





2013年1月25日，日本政府为解决遭北韩绑架日本人问题而成立“绑架问题对策本部”。该本部由首相担任本部长，负责绑架问题的大臣、内阁官房长官和外务大臣三人担任副本部长，致力于解决遭北韩绑架日本人问题。由于该问题是日本政界最关心的问题，如果该问题能得到解决，将获得日本国民的鼎力支持，因此日本前首相安倍晋三和新任首相菅义伟都为解决遭北韩绑架日本人问题而作出持续不断的努力。





那么，菅义伟政府扬帆起航后，日本和北韩的关系会不会发生变化呢？专家认为，由于日本新任首相菅义伟表示将继承安倍政权的政策，北韩与日本改善关系的可能性并不很大。北韩是否响应日本新任首相菅义伟所说的话关键在于北韩和美国能否就无核化问题达成妥协。一直以来，安倍政府对北韩核问题持强硬立场，并与美国加强合作，对北韩采取高强度经济制裁。今后，如果北韩核问题得到圆满解决，美国缓和或解除对北韩制裁，日本也会采取同样的措施。如此一来，北韩有可能与日本举行对话，并为解决遭北韩绑架日本人问题作出努力。不然，北韩绝不会积极主动地与继承安倍政权的菅义伟政府举行对话。





9月1日，韩国统一部长官李仁荣在会见日本驻韩大使富田浩司时表示，南北韩关系的进展对东北亚和平稳定至关重要，呼吁日方支持韩国政府为改善南北韩关系作出的努力，并希望日本和北韩的关系也能得到改善。这意味着在改善日北关系的过程中，韩国政府也将给予协助。菅义伟政府像似无意改善韩日关系，但是表示将积极改善日北关系，而其目的在于解决遭北韩绑架日本人问题。在此情况下，韩国政府有必要通过对话妥善解决韩日纠纷，并为重启南北韩对话、改善南北韩关系作出不懈努力。日本驻韩大使富田浩司在与韩国统一部长官李仁荣会晤时表示，清算绑架事件等不幸的过去和建立外交关系是日本政府一贯的对北韩政策立场。





不论如何，菅义伟政府成立后，北韩对遭北韩绑架日本人问题的立场是否会发生变化已然成为韩日两国关心的热点问题之一。