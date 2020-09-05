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北韩劳动党机关报《劳动新闻》6月7日报道称，在北韩国务委员会委员长金正恩主持召开的劳动党第7届中央委员会第13次政治局会议上，就尽快完成一碳化学工业项目、积极推进化学工业发展等事项进行了讨论。8月25日则报道称，负责北韩经济事务的国务委员会副委员长兼劳动党副委员长朴凤柱和新任内阁总理金德勋访问了旨在创办一碳化学工业项目的建设现场。如此这般，北韩官方媒体最近经常报道一碳化学工业相关内容，意味着北韩当局将通过一碳化学工业突破当前的困境。





正如韩国国家情报院日前所说，北韩国务委员会副委员长朴凤柱和内阁总理金德勋可说是受金正恩委员长委任，扮演引领北韩经济发展的“双前锋”角色，因此朴凤柱和金德勋访问旨在创办一碳化学工业项目的建设现场，意味着金正恩政权对创办一碳化学工业项目寄予极大期待，并将投入巨额资金。北韩国务委员会委员长金正恩在6月7日主持召开的劳动党第7届中央委员会第13次政治局会议上强调，一碳化学工业对自立型经济发展和提高人民生活水平至关重要，并深入讨论这一问题。金正恩委员长表示，化学工业是工业的基础，也是人民经济的主打战线，并指示将化学工业和金属工业作为自立型经济的两大支柱。总之，金正恩政权在积极推进一碳化学工业发展。





一碳化学工业是北韩最近强调的自力更生路线的重中之重。那么，北韩如此推进发展的一碳化学工业是什么呢？在韩国，一碳化学被称为C1(C One)化学。在这里，C是碳的化学元素符号，One是一。煤炭可用于制造氢气和一氧化碳，并通过合成的方式取得必要的化学物质。一碳的符号为C1。它意味着在化学反应过程中，反应物只含一个碳原子，如一氧化碳等。也就是说，以含一个碳原子的化合物为初始反应物，反应合成一系列重要的化工原料和燃料。一碳化学的主要目的是节约煤炭和石油资源，用少量的碳原料生成多量的燃料，且可节约劳动力。北韩的无烟煤与褐煤储量极为丰富，无烟煤储量居世界第4位，因此北韩将在最大程度上气化其储量丰富的无烟煤与褐煤，反应生成甲醇，然后生产乙烯、丙烯等有机化合物。此外，以此为原料可生产汽油和塑料等合成纤维、合成树脂、合成橡胶、农药、颜料、医药品、化肥等产品。简单地说，北韩要从煤炭中提取石油，生产化学产品。





北韩在一碳化工领域注入心血的原因在于长年来遭受国际社会的制裁。2017年，联合国安理会通过第2397号对北韩制裁决议，将北韩一年可进口的精炼油产品限制在50万桶，因此北韩试图通过一碳化学工业弥补其不足。联合国安理会通过第2397号对北韩制裁决议，将北韩精炼油产品的进口量限制在每年50万桶以内。之后，北韩从中国等其他国家进口的精炼油产品减少三分之一以上。由于50万桶是很少的数量，北韩的电力短缺愈加严重，目前首都平壤的电力供给时间从过去的一天4小时缩短至3小时。据悉，化肥厂也因电力短缺停止运作。因此，北韩致力于推进一碳化学工业发展，可说是在遭受国际社会严厉制裁的情况下，北韩为克服经济危机、摆脱能源供给短缺而施行的一种苦肉计。





1788年，意大利科学家首次提出一碳化学的基本原理，但是19世纪末才进入工业化阶段。没想到一碳化学工业受阻于石油化学工业而未能持续发展，直至20世纪70年代石油危机爆发后，才再次受到青睐。但是全球进入低油价时代后，一碳化学工业的人气也随之消失。最近，一碳化学工业作为地球温室效应的解决方案再次受到瞩目，但是费用问题不可小觑。尽管如此，由于北韩一直以来就以煤炭为主发展化学工业，比起其他国家更有利于引进一碳化学工业。





北韩因遭受联合国安理会制裁而无法出口煤炭，因此必须在国内消费其生产的煤炭。此外，过去的煤炭化学工业在将煤炭转换为碳化物的过程中耗费巨大电力，但是现在的一碳化学工业可省略将煤炭转换为碳化物的工序。也就是说，北韩在推进工业化的过程中，可大大减少电力消耗，并通过在地下直接提取煤气的方式和利用炼铁过程中产生的一氧化碳确保低廉的原料，因此北韩将以其储量丰富的无烟煤与褐煤生产短缺的精炼油产品和化学制品，这就是北韩创办一碳化学工业项目的主要目的。





8月1日，北韩劳动党机关报《劳动新闻》就北韩建造一碳化学工厂一事报道称，7月中旬已完成原料制造厂内外墙面的抹灰工作，正在进行内部工程。北韩国务委员会委员长金正恩早在2016年举行的劳动党第7次全国代表大会上就提出创办一碳化学工业项目这一课题，并通过2019年发表的新年贺词强调积极推进一碳化工厂建设项目。如此这般，北韩国务委员会委员长金正恩从4年前开始就为能源自立而强调一碳化学工业发展，但是迄今未能取得明显的成果。

在2016年举行的劳动党第7次全国代表大会上，北韩将一碳化学工业列入国家经济发展五年规划中的核心工业化战略，但是尚未能取得丝毫成果。2017年5月，北韩为建造数十万吨规模的甲醇生产设施而举行动工仪式，但是尚未竣工投产，更不用说生产汽油和化学制品了。由于北韩遭受联合国安理会强力制裁，其五大出口商品——煤、铁矿石、纺织品、编织品、水产品乃至劳务输出全都受阻，且每年只能进口50万桶以下的精炼油产品等，经济陷入严重困境。在此情况下，新冠疫情和洪涝灾害进一步加剧北韩经济困难，因此金正恩委员长唯恐再次出现类似于苦难行军时代的粮食危机而加速推进一碳化学工业化进程，但是为此仍需要较长一段时间。





目前，北韩虽然表示将积极推进一碳化学工业发展，但是考虑到北韩的投资能力和技术水平，不知何时能建成一碳化工厂，更不知是否能从煤炭中提取石油、天然气和化学原料，进而生产出化学制品。