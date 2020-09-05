首尔游子舌尖上的念想-访璟园美食创始人纪璟

导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明 (平泽大学教授)

嘉宾：纪璟(“璟园美食”创始人）





远在异地他乡，最让人魂牵梦绕的除了亲人就是故乡的美食了。如果在海外，这种思念就更深刻了。本期节目有请在韩国从事中国美食和甜点制作的“璟园美食”创始人纪璟，为我们介绍她是如何创作传统中国美食并与他人分享的。









南：纪璟老师，您好！请你给大家介绍一下自己好吗？

纪：大家好，我叫纪璟，在韩国生活了二十年了，在这说长不长说短不短的异国生活的岁月中，让我成长了许多。也许说了大家不信，我的爱好就是各种劳动，劳动是我在工作之余的最好的休息方式。将劳动成果与周围的朋友们分享，就更是一件快事了。

南：能介绍一下您跟韩国的缘分吗？

纪：这还要先说起我先生。我先生在韩国本科学的是汉文，接触中国文化比较早，所以中韩建交后他首批就来到中国留学。结婚后，我跟随先生来韩国定居于首尔，之后一直从事汉语教学工作至今。

南：作为一个长期居住在韩国的中国人，您对韩国生活做个简单评价吧？

纪：韩国是个比较宜居的国家，自然环境人文都不错。刚来的时候感到韩国的消费水平比较高，（因为当时国内收入水平比较低）农产品中植物类的比较贵，不过没几年也就适应了。韩国的食品安全问题做的很好，在外就餐也不用特别担心，普通的饮食都可以放心食用。要说到遗憾之处就是父母不在身边，对老人家的思念和担心伴随了我在这里生活的二十年。

南：据说您最近在这里的华人当中想当有人气，因为你给他们做好吃的，是这样的吗？

纪：说起我做中国传统美食的起因是因为教学。我教韩国学生中国文化课程时，教材中都会有端午节、中秋节等中华传统节日的介绍，粽子、月饼这些节日饮食是学习内容中必不可少的。当时视频影像教学不发达，光靠说，学生很难想象出这饮食到底是什么味道。我就看书学着做，上课的时候把粽子月饼作为教具使用，不仅看外观还可以品尝味道，偶尔也会教他们做，他们特别感兴趣。后来我会的就越来越多，分享给周围的同事和朋友，得到好评。

南：能介绍个美食分享的小故事吗？

纪：其实中国妈妈们她们想吃的不是食物，而是对故乡的思念。 我给您看看我好友在端午节给我做的粽子写的诗吧。









《璟园香粽》

仲夏和风正端阳，无声细雨润芬芳。

莫言漫漫身为客，谁寄遥遥粽角香。

能感到身为异客思念故里的情怀吧？我把这诗发在朋友圈上，感动了不少人。

南：中秋节是韩中两国人民最盛大的传统节日，居住韩国这么久，你觉得两国人过中秋节有哪些共同和不同的地方呢？

纪：两国人民都会在节日期间休息游玩聚会想用美食，但韩国有家族祭祖活动，这是比较特殊的。我婆家就延续这传统至今。中秋前一天做好各种贡品，中秋一大早亲戚们到长房家，祭拜列祖列宗。我也参与其中，只是近些年我婆婆说我中国父母年纪大了，让我多回国陪父母，但今年我还是会去帮婆婆祭祖的。

南：今年这个中秋节十分特别，想必在为中国妈妈们做月饼的时候，你的感受一定很深刻吧？

纪：因为疫情，今年中秋不寻常，朋友们的思乡之情更浓了。每天用手团着月饼的时候，心里都会念念碎，团圆团圆团团圆。我希望给大家带去更多的口福，解掉更多的乡愁。（图片来自嘉宾）