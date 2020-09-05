郑银敬、奉俊昊入选《时代周刊》“全球100位最有影响力人物”

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韩国疾病管理厅长郑银敬、电影导演奉俊昊入选美国《时代周刊》评选的“2020全球100位最有影响力人物”。二人分别入选“领导人”和“艺术家”榜单。





《时代周刊》指出，郑银敬因其在防疫方面的杰出成果和功劳入选。《时代周刊》还在报道中刊登了韩国总统文在寅署名的介绍。文在寅表示，在新冠疫情大流行的情况下，韩国的防疫工作成为全球模范，站在防疫第一线的郑银敬与国民坦率沟通，领导韩国防疫工作取得成功。文在寅还指出，郑银敬的诚挚品质能够给全球各地正与新冠病毒搏斗的“郑银敬”们以及迎来“后新冠时代”的人类带去灵感。文在寅所说的“诚挚”引自于加缪小说《鼠疫》中的经典语句：“同鼠疫作斗争，唯一的方式就是诚挚”。





从韩国报告首例新冠病毒确诊病例开始，身为疾病管理本部长的郑银敬坚持主持例行记者会，凭借坦率、明了的风格赢得了国民的信任。这使韩国政府此后出台的各项防疫措施都能获得国民自发、积极的参与，成为成功遏制新冠疫情扩散的决定性因素。





奉俊昊凭借影片《寄生虫》成为首位捧回奥斯卡“最佳影片”、“最佳导演”、“最佳原创剧本”、“最佳国际影片”4项大奖的韩国导演。《寄生虫》将生活在半地下的贫穷家庭与生活在豪宅中的富裕家庭置于对立性结构之中，以黑色喜剧的方式探讨了阶层矛盾、对人类的尊重等问题。评价认为，奉俊昊在创作兼具艺术性和商业性的影片方面表现出了出众的才华。他的代表作包括2003年《杀人的回忆》、2006年《汉江怪物》、2013年《雪国列车》等，均能在取得较高的艺术成就的同时收获优异的票房成绩。





奉俊昊的介绍由出演电影《雪国列车》的演员蒂尔达∙斯文顿执笔。文在寅则评价奉俊昊称，“奉俊昊导演在《寄生虫》中展现出的想象力和丰富感性成为了韩国国民的骄傲”。