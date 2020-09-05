平壤首脑会谈2周年 南北关系转机何在

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平壤南北首脑会谈满2周年，不过在南北关系受阻、美北对话陷入僵局的情况下，这未能给韩半岛局势带来任何新的转机。韩国总统文在寅23日在联合国演讲中再次提到《终战宣言》，指出这将成为打开韩半岛无核化与永久和平体制的大门，引发外界关注。





2018年9月18日至19日，正在访问平壤的文在寅与北韩国务委员长金正恩举行首脑会谈，成为南北关系的历史性转折点。





2017年底，韩半岛陷入了一触即发的危机状态，局势岌岌可危。不过随着北韩参加平昌冬奥会，紧张局势戏剧性地转换为对话氛围。2018年4月27日，南北首脑会谈在板门店举行，为韩半岛带来和平氛围。同年5月26日，第二次南北首脑会谈在板门店举行，使面临告吹危机的美北首脑会谈转危为安。在此基础上举行的平壤会谈成为了推动南北关系走向和平的又一转折点，是一次具有历史性意义的会谈。





包含会谈成果的《平壤宣言》提出消除韩半岛实质性战争风险、构建具体经济合作、在人道主义和社会文化领域展开合作、金正恩回访首尔等内容。这些丰富的实践性方案有助于推动南北关系走向新的阶段。南北首脑还同意于同年10月召开高级别会谈，探讨铁路和公路合作、山林合作、公共卫生合作、共同参与2020年东京奥运会、解决离散家属问题等事宜。此后，部分相关领域会谈召开，铁路和公路连接及现代化项目动工仪式也成功举行。其中，《军事协议》的快速履行最为引人注目，该协议包括了缓和军事紧张氛围的实质性措施。协议履行后，南北停战线附近的相互敌对行为全面暂停，警戒哨所也进行了试点撤除。





然而，旨在履行《平壤共同宣言》的南北正式对话在同年12月体育领域会谈举行后中断。北韩仅执着于美北对话，随着2019年2月河内美北首脑会谈破裂，南北关系也陷入停滞状态。旨在探讨金刚山离散家属会面设施修复、视频团聚活动等的红十字会谈未能举行。此后，美北关系未能免于僵局，北韩还对韩国政府和文在寅提出强烈谴责，南北关系也陷入僵局。





在这一情况下，文在寅在联合国大会演讲中提到《终战宣言》，并建议设立东北亚防疫卫生合作机制。文在寅表示，韩半岛和平将对保障东北亚和平、改变全球秩序发挥积极作用，《终战宣言》就是这一起点。





但鉴于文在寅将《终战宣言》作为北韩采取无核化行动时的相应措施，按照目前的情况恐怕难以实现。不过不少意见认为，包括南北韩、中国、日本和蒙古在内的东北亚防疫卫生合作机制将可为对话营造氛围。