韩国会通过第4轮追加预算案 规模达7.8万亿韩元

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旨在应对新冠疫情再扩散的第4轮追加预算案22日在韩国国会全体会议中获得通过，23日政府国务会议最终批准通过。本轮追加预算案的规模达7.8万亿韩元，包含了针对小工商户、个体户、就业弱势阶层等受疫情冲击最严重群体的量身定制型支援方案。政府计划赶在中秋节前发放支援金。





本轮追加预算的一半将用于支援因防疫级别上调而蒙受损失的小工商户和个体户。政府将首先向新冠疫情再次扩散后销售额下滑且年销售额低于4亿韩元的一般行业从业人员发放100万韩元。餐饮店等营业时间受限的限制聚集行业将发放150万韩元。网吧、补习班、自习室等禁止聚集行业将发放200万韩元。因新冠疫情再次扩散而收入减少的特殊雇佣劳动者、自由职业者将获发第2轮紧急就业稳定支援金，金额为50万至150万韩元不等。另外，此前政府计划向13岁以上国民发放通信费补贴，引发巨大争议。最终，追加预算案确定将发放对象范围缩小为16-34岁和65岁以上人群。而儿童特别照顾费的发放对象范围扩大至中学生，金额为每人15万韩元。此外，残疾人年金领取者等105万弱势群体也被纳入免费接种流感疫苗对象。预算案还包括为1037万国民接种新冠疫苗的1839亿韩元资金。





政府在追加预算案获国会通过后的第二天立刻召开国务会议，议决了预算案，以赶在民族节日中秋节前发放支援金。





小工商户和中小企业紧急受损一揽子支援获拨款3.8万亿韩元，由于该笔预算计划在中秋前执行，因此极有可能在28日发放。倒闭店铺重振奖励金则将在再就业和创业教育结束后发放。紧急就业稳定支援金获拨款1.4万亿韩元，第1、2轮分别于中秋前后发放。4000亿韩元规模的低收入阶层紧急生计支援金原则上也将赶在节前发放。紧急照顾费用支援获拨款2.2万亿韩元。532万名学龄前儿童和小学生将在中秋前获发每人20万韩元。生计危机家庭补贴9月底起接受网上申请，10月起接受线下申请，审核过后依次发放。通信费补贴将以减免9月费用的方式发放。





这已是今年第4次编排追加预算，也是时隔59年首次出现这种情况。第1轮追加预算于今年3月17日获得国会通过，规模为11.7万亿韩元。第2轮于4月30日通过，规模为12.2万亿韩元。第3轮于7月3日通过，规模达35.1万亿韩元。第4轮追加预算在国会会议出席议员282人中获得272人赞成、1人反对、9人弃权。朝野为民生展开合作治理，其意义尤为深远。





韩国国务总理丁世均要求各部门集中力量，促使国民尽快获得支援，并要求大幅加强说明和宣传，尽可能简化程序。不过丁世均也表示，尽管本轮追加预算是通过发放国债筹备的，但并不足以完全弥补国民的损失。





另外，由于韩国连续4次编排追加预算，可用资金枯竭，本轮追加预算的全部资金来自于发行国债。进入今年，韩国的负债规模和负债率快速上升，引发了对财政健全性的担忧。