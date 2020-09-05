EVERGLOW主打歌《LA DI DA》打开舞台表演新世界

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女团EVERGLOW 9月21日发行第二张EP《-77.82X-78.29》回归，并在同一天举行了新专辑showcase，带来了主打歌《LA DI DA》以及收录歌曲《Untouchable》的现场舞台。

此次回归是EVERGLOW继今年2月发行首张EP后时隔7个月再次发行新作品。成员们表示：“为了新专辑我们投入了所有的热情，所以现在也觉得欣慰和幸福。接续了能量，所以这次也能够努力的进行活动。直到回归的前一刻EVERGLOW所有成员都倾尽全力进行了准备，所以请大家多多关注我们，我们也会成为更加努力的EVERGLOW。”

新专辑主打歌《LA DI DA》是一首Uptempo电子电子流行乐，歌曲还融入了复古元素，也将感性极大化。歌曲内容为向这个时代中有着无限不满情绪的Hater们发出意味深长的警告，也展现出EVERGLOW强大的音乐能量。

成员们介绍说：“EVERGLOW强烈的音乐概念是我们的长处。我们也希望能够一直维持这种风格。而这次新专辑则是在原有的基础上，尝试了之前未有过的更加强烈的风格。”表达出了对新歌的表演的期待与自信。

EVERGLOW新专辑《-77.82X-78.29》共收录了主打歌《LA DI DA》以及《Untouchable》、《GxxD BOY》、《NO GOOD REASON》共4首新歌。