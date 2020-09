ⓒ YONHAP News

全球流媒体Netflix日前宣布,OH MY GIRL成员YooA(刘是我)将演唱动画电影《飞奔去月球(Over The Moon)》的主题曲《Rocket to the Moon!》的韩文版。

《飞奔去月球》讲述的是主人公菲菲从小就一直听关于月上嫦娥的传说,于是建造一艘火箭,希望去到月亮上去的故事,是一部音乐剧动画电影。电影是由曾执导《人鱼公主》、《美女与野兽》、《阿拉丁》等优秀作品的格兰·基恩担任导演,因此也备受全球动画爱好者的期待。

电影主题曲《Rocket to the Moon!》也是主人公菲菲的主题曲,并会在片尾播放相应国家的翻唱版本,而韩国观众则会在片尾欣赏好YooA清亮的歌喉。

YooA最近刚刚发行首张个人专辑SOLO出道,并以主打歌《森林的孩子》积极进行活动。《森林的孩子》也是一首带有浓厚音乐剧风格的歌曲,YooA在音乐中化身为大自然的孩子,十分原生态表演也为大众留下了深刻印象。