郑恩地为电台直播迟到道歉

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Apink成员郑恩地为电台节目直播迟到而道歉。

目前郑恩地为KBS Cool FM音乐节目《郑恩地的歌谣广场》的DJ。在23日的节目开场白中，听众发现是上一时间段节目的DJ朴明秀的声音，感到十分意外。朴明秀在直播中表示：“郑恩地会晚一些到。她已经进入停车场了，等一下她也会向大家说明原因。并没有很严重的事故。”

郑恩地是在第一首歌播出的时候进入了直播间。郑恩地也在交接时和朴明秀进行了简单的交流和互动。郑恩地十分诚恳地表示：“我昨天没能睡觉。但任何原因都不能成为借口。今后一定不会再迟到。”向听众表达了歉意。朴明秀也接话说：“那我现在就走喽”，同时也没忘记宣传自己的节目《朴明秀的Radio Show》。

郑恩地在最后的节目中再次致歉称：“这次的事情也让我意识到了1分钟、2两钟的宝贵。再次向大家道歉。”并表示：“发生了这样的插曲也让我意识到我的节目每天都是直播，今后也会把闹钟提前5分钟。”

郑恩地去年7月接替喜剧人李秀智主持《歌谣广场》，活泼、幽默的主持风格获得了听众的喜爱，并在去年KBS演艺大赏中获得了最佳新人电台DJ奖。