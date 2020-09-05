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常言道，牙好，胃口才好。一口健康皎白的牙齿也是身体健康的确保之一，还会在你展露笑脸时，给你带来自信。在西方国家，牙齿保健是从小到大都很受注重的事情。为了笑得更有自信，将来步入老年后仍具有健康的牙齿，我们今天就通过介绍河北省单金海听友分享的内容，一起来了解下面6种让牙齿坚固、防止龋齿的窍门。

1、叩齿咽津。民谚说“清晨叩齿三十六，到老牙齿不会落”。每天早晨起床后和临睡前，坚持做上下牙之间彼此叩击。开始时轻叩十几下，再增加叩击次数和力量，到达每次叩击五十次左右。此法能增强牙周组织纤维结构的坚韧性，促进牙龈及脸部血液循环，使牙齿保持坚固。而叩齿后咽下唾液也有利于摄生。

2、饭后茶水漱口。饭后用茶水漱口，能够及时将口腔及牙齿间的残渣冲掉。茶叶含氟量高，可有效防蛀。甜食等带来的酸使得牙齿表面脱矿，容易致龋，而氟化物能够促进牙齿再矿化。再次，茶叶中所含的茶多酚也具有较强清除自由基作用，对致龋的变形链球菌有一定抑制作用。

3、按摩牙龈。牙齿和牙齿之间的齿肉呈紧实倒三角形最健康。但随着年纪增长，牙龈方位下降、牙齿看起来变长，齿缝空隙因此变大。坚持按摩牙龈可防止牙龈萎缩，还可促进牙龈、牙槽等的血液循环。徒手按摩有两种办法：一、用食指，放在和牙龈对应的脸部皮肤上，做局部小圆形旋转移动按摩，然后漱口。二、先将手指洗净，并用75%的酒精消毒。食指放入口内唇（颊）侧牙龈上，来回移动或做小圆形旋转移动，然后向牙冠方向施力滑动。然后将食指放在舌侧牙龈上，重复上述动作数次，按摩后立即漱口，防止龈沟内渗出液随唾液吞下。

4、鼓腮漱口。饭后和吃完甜食漱口能够维护牙齿健康是不争的事实，但漱口动作也有考究。漱口最重要的动作是鼓腮，其他动作次要。准确的办法是：每次含10~15毫升清水，紧闭口唇，通过鼓腮，让清水到达口腔的各个部位，进行有力地冲刷后吐出，反复3次即可。

5、咀嚼有讲究。准确办法是交替使用两侧牙齿。如经常使用单侧牙齿咀嚼，则不常用的一侧会缺少生理性刺激，易发生组织萎缩；而经常咀嚼的一侧牙齿负荷过重，易造成牙髓炎。咀嚼也能刺激唾液分泌，而唾液具有修复牙齿的能力，唾液量增加就能减少龋齿机率。医生还提示，多咀嚼还可让脸部肌肉多运动，防止松懈下垂，也能刺激控制胃口的荷尔蒙分泌，令人产生饱腹感，逐渐就能起到减重的作用。

6、从饮食下手。蛋、水果、蔬菜、排骨汤富含丰厚的蛋白质、矿物质、维生素，常常食用有益固齿。如果人体摄取蛋白质量不足，就容易患龋齿病。香菇所含的香菇多糖体能够抑制口腔内病菌的生长，阻止牙菌斑的形成，防止龋齿。而芹菜富含粗纤维，吃芹菜的同时，能擦去粘附在牙齿表面的细菌。粗纤维食物需要牙齿反复咀嚼，可刺激唾液分泌，以平衡口腔内酸碱度。牙齿最怕酸，乳酪也有平衡口腔酸碱的作用，丰富的磷酸盐能够中和口腔中的酸性物质，不利于细菌活动。乳酪中还有利于人体吸收的钙，对孩童牙齿生长和成年人健齿固齿都有帮助。此外还要提醒大家，忌过多食用酸辣食物，以防牙釉受侵蚀而被破坏。





（文中窍门来自单*海听友）