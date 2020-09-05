韩国如何应对网络暴力

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网络暴力是借助网络的虚拟空间用语言文字、视频、图片等发表具有伤害性、侮辱性与煽动性的言论，公开个人隐私、造谣等行为，这些侵权行为也打破了道德底线，超出正常的评论范围，对人们的名誉、权益与精神造成严重的损害。





韩国也随着互联网与SNS的推广，近年来出现网络暴力接连发生的问题，其危害性日益凸显，早已成为一个严重的社会问题。韩国放送通信委员会曾以6000多名各级学校学生与20-50岁年龄段人士为对象进行问卷调查，结果显示，2017年23.2%的初中生行使过网络暴力，20.1%的初中生遭受过网络暴力，在各级学校中比例最大。成年人中，2、30岁年龄段的网络暴力加害（23.1%和24.4%）与被害比例（28.4%和27.2%）则比其他年龄段明显高出一些。网络暴力的表现形式中，无论是学生还是成年人，语言暴力位居首位。





如今，网络信息内容服务使用者、生产者与平台不得进行网络暴力、造谣、诬蔑等违法活动。门户网站也在演艺娱乐等板块取消了留言板，以防恶意留言对艺人等他人的名誉、权益与精神造成损害。





遏制网络暴力是依法治国的必然要求。为了保护个人信息与权益，韩国自2011年起实施《个人信息保护法》。根据《个人信息保护法》，禁止有关机构在未经本人同意的情况下收集与使用个人信息，并禁止把个人信息提供给其他机构。如果未经本人同意将个人信息提供给其他机构或将个人隐私公布与众，将被处以5年以下有期徒刑或5000万韩元以下罚金。





还有，根据《信息通信网法》与《刑法》，若网络暴力的内容属实，制造者将被处以3年以下有期徒刑或3000万韩元以下罚金。如果是造谣，将被处以7年以下有期徒刑。严重的诽谤与辱骂也可以根据诽谤罪与侮辱罪予以处罚，所以近来无论是艺人，还是普通人，如果遭受名誉损害、人身攻击、造谣等网络暴力会提起诉讼。