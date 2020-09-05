研发可穿戴的“鼠标”——韩国“R.O.C.K”公司

ⓒ R.O.C.K

韩国企业正通过一些创新想法改变全球经济。今天，我们将带领大家走进韩国“R.O.C.K”公司，这家公司开发了环形可穿戴鼠标。让我们与公司首席执行官金载贤（音译：김재현）先生一道聊一聊他们公司。





作为与计算机一起使用的输入设备，带有长绳子的鼠标外形像有尾巴的老鼠。通过在平面上移动鼠标，用户可以在计算机屏幕上移动光标。通过单击鼠标按钮，可以对电脑界面进行操作。电脑鼠标以及键盘是使用最广泛的输入设备，但是长时间使用鼠标，人们可能会感到手指或手腕疼痛。另外，许多人使用的传统光电鼠标在玻璃等光滑的表面上无法正常工作。韩国“R.O.C.K”公司开发的智能环形鼠标以创新的方式弥补了现有鼠标的这些缺点。环形的小鼠标易于佩戴和使用。它不仅具有计算机鼠标的功能，还具有许多其他功能，可以在日常生活中广泛使用。





韩国“R.O.C.K”公司的环形鼠标基于触觉传感器和陀螺仪传感器设计，可以在空中使用。它不仅可以在计算机中使用，在日常生活中的各种情况下都可以方便使用。例如，在拥挤的公共汽车或地铁中，一只手很难操控智能手机。使用这款产品，只需将它放在手指上，就可以轻松地操控手机。使用环形鼠标，在寒冷的冬天也不需要戴触摸屏手套，因为人们可以用手在口袋里操作智能手机。但是，有一个问题是手指的粗细因人而异，鼠标如何适应不同人的手指呢？与国外竞争产品相比，韩国“R.O.C.K”公司的产品在这一领域的表现可圈可点。





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在世界领先的触觉传感器研究机构韩国标准科学研究院的金重镐（音译：김종호）博士的帮助下，首席执行官金载贤先生经过反复试验，终于开发出了这种环形鼠标。鼠标于1963年诞生，并在上世纪80年代演变成了现在流行的样子。韩国“R.O.C.K”公司对鼠标的创新诠释值得称赞，但是也面临一个主要的困难，就是市场的接受度。许多人已经习惯了使用传统鼠标，传统鼠标持续使用了近40年，人们可能不熟悉新型鼠标，很难适应。为了解决这个问题，韩国“R.O.C.K”公司采用了一种营销策略，将其环形鼠标作为台式电脑或笔记本电脑的捆绑产品销售。他们正与大型公司讨论这个计划，有望在年底正式推出这款产品。此外，韩国“R.O.C.K”公司正努力向其环形鼠标添加更多的功能。





韩国“R.O.C.K”公司已经赢得了业界的认可，成为了一家创新型技术公司。金载贤先生被选为陪同总统访问美国和中国的经济代表团成员之一。他还参加了2019年和2020年在拉斯维加斯举行的全球最大的高科技博览会“全球消费电子展”。在新冠疫情无接触交易趋势的推动下，韩国“R.O.C.K”公司考虑通过环形鼠标提供多种非面对面的服务。





微软创始人比尔·盖茨表示：“我要在每个人的桌子上放一台电脑。”同样，金载贤先生的梦想是将“R.O.C.K”公司的产品戴在每个人的手指上。韩国“R.O.C.K”公司付出了艰苦的努力，迎接了新的挑战。我们希望，韩国“R.O.C.K”公司的产品能够应用到更多人的生活中，为人们的便捷生活增添一抹亮色。