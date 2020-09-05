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随着电动汽车市场的不断增长，电动汽车电池市场也出现井喷式增长。电池是电动汽车的关键部件之一，电池产业被称为“第二半导体”和“新一代增长引擎”，电池产业有望从电动汽车行业的增长中受益。9月22日是特斯拉的“电池日”，这引起了各界的极大关注，主要是因为这家美国电动汽车巨头的新技术将对全球电池和汽车行业的发展产生巨大影响。今天，我们邀请到了韩国大林大学汽车工程系的金弼洙（音译：김필수）教授，与他共同聊一聊全球电动汽车电池市场的激烈竞争。





此前，韩国电池制造商担心特斯拉将在“电池日”活动期间展示新技术。例如，特斯拉可能展示寿命为160万公里的新电池，并公布将目前每千瓦时130至150美元之间的电池价格降至70至80美元的计划。再加上，人们预测特斯拉还会发布有关自行制造电池的相关内容。但是与先前的预测相反，这些计划都没有在此次活动中发布。对于韩国的三大电池生产商而言，这是个好消息，全球市场会感觉到电池并不是容易制造的，提升电池技术是一个困难而艰巨的挑战。





特斯拉表示，在备受关注的“电池日”活动中，全球27万人在网上观看了该活动。特斯拉表示，他们将开发一种新电池，该电池使用寿命更长，但价格仅为现在电池的一半，有望在3年后发布。然而，行业观察家认为，特斯拉很难在短时间内完成大规模电池生产线的安装调试。特斯拉打算通过提高其生产电池的能力来减少对现有电池供应商的依赖。显然，特斯拉公司很清楚电池面临供应短缺的局面。在活动举办的前一天，特斯拉首席执行官马斯克发推文表示，预计2022年汽车电池将严重短缺。





全球电动汽车销量增长了25％至50％，在2019年达到200万辆。预计这一数字将在今年上升到350万到400万辆，明年上升到600万辆。这意味着电动汽车电池的数量也将大大增加。由此可见，电动汽车已经在一定程度上弥补了缺陷，单次充电续航里程和高速充电的完成度已有所改善，人们开始更多地关注电动汽车的优点。目前，购买电动汽车的消费者从政府那里获得财政支持。但是，在未来5年中，即使没有补贴，消费者对电动汽车的需求也将高于传统汽车。





电动汽车和电动汽车电池市场正在迅速扩大。截至2019年，全球电动汽车累计销量达717万辆，比上一年增长了40.3％。2016年，全球电动汽车电池市场规模为150亿美元，但去年翻了一番以上，达到388亿美元，估计到2026年这一数字将达到939亿美元，与2016年相比增长526.7％。韩国、中国和日本在全球电池市场上竞争激烈，全球超过90％的电动汽车电池由这三个国家的电池制造商提供。特别是今年韩国的三大电池生产商LG化学公司，三星SDI公司和SK Innovation公司显著扩大了市场份额。截至今年上半年，这3家公司合计占全球电动汽车电池市场的34.5％，超过了传统的电池大国中国和日本。这一市场份额在4年内猛增了近4倍，2016年仅为9.5％。





电池市场由3家韩国公司主导，还包括4、5家中国公司，包括CATL公司和BYD公司以及日本的松下公司。当前，锂离子聚合物电池具有能量密度上限，但是全固态电池将在4到5年内出现，未来竞争的关键是谁将引领这个市场。中国和日本正在为全固态电池的开发作出巨大努力，韩国也拥有高水平的技术。未来的竞争可能要持续很长一段时间，韩国有潜力在新电池市场上占据领导地位。





韩国、中国和日本在电池领域的竞争受到各种因素的影响，包括企业投资的不确定性、政府补贴和全球贸易问题。由于这些因素的影响，全球市场格局可能随时发生变化，因此现在放松警惕还为时尚早。在未来2到3年里，电池行业的格局将发生巨大变化。韩中日三国领先制造商正忙于制定战略以保持竞争优势。中国正寻求通过资源外交来确保必要的原材料，而日本则加强了对包括稀土和钴在内的34种稀有金属战略储备的控制。专家呼吁韩国在政府层面上应作出更加积极的努力。





高效锂离子聚合物电池已在全球范围内广泛使用，但是韩国没有相关稀有金属和材料的储备，例如镍、钴和锰等，这些材料几乎完全依赖进口。当然，最重要的是要做好电池并能够大量提供，但是确保足够数量的必要原材料也至关重要。另一方面，中国拥有各种金属和材料储备，甚至将它们用作资源战略。首先，韩国需要积极应对原材料采购问题，因为任何供应中断都会导致电池生产困难。第二，有必要通过技术开发，以普通材料代替稀有金属。这样，韩国可以减轻原材料采购的负担，并在推动电池业务成为未来增长引擎的竞争中取得领先地位。韩国应该采取双轨制战略。





汽车制造商也正致力于自主生产电池，以稳定地获取电池并在电动汽车市场上抢占先机。不仅是特斯拉，在过去4年中，德国汽车制造商宝马还投资了2亿欧元开发自己的电池。日本丰田也计划自主开发电池，投资了133亿美元。今年上半年，韩国顶级汽车制造商现代汽车首席副会长郑义宣与3名韩国电池制造商负责人举行了一系列会议。分析人士认为，现代汽车集团与韩国本土电池制造商之间的合作将在未来的市场上发展成为全面的战略联盟。





韩国需要应对许多挑战，政府应该调整监管体系，让企业面临更少的限制，以创造更有利的商业环境。韩国电池制造商需要在研发上花费巨大，聘请更多专家确保关键技术的安全性。韩国应该在技术和人力方面领先于竞争对手。否则，韩国汽车电池产业将在未来的竞争中处于不利地位。在未来的乘用车市场中，汽车将超越其作为简单运输工具的角色，成为移动的生活空间。秉承这一理念，汽车行业、学术界和政府需要在公众的支持下共同努力。





在全球电池市场的激烈竞争中，我们希望韩国将继续以其出色的表现来引领市场，用高精尖的技术抢占更大的市场。