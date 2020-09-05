韩俄建交30周年 贸易规模增长超过25倍

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9月30日，韩国与俄罗斯迎来建交30周年。两国关系在冷战时期曾一度被阻断，建交后两国在各领域的合作均得到大幅加强，贸易规模增长超过25倍，发展成为战略性伙伴关系。





1990年，韩国时任外务长官崔浩中与前苏联外长爱德华∙谢瓦尔德纳泽在美国纽约签署建立大使级外交关系的联合声明，声明在签字后立即生效，两国由此正式建交。





前苏联参加1988年首尔奥运会、韩国时任总统卢泰愚积极推动北方政策对两国建交起到了极大的推动作用。当时，前苏联共产党总书记米哈伊尔∙戈尔巴乔夫提出改革政策，外交破冰氛围占据主流。1988年8月，卢泰愚派遣青瓦台时任政策秘书官朴哲彦秘密拜访戈尔巴乔夫，并带去了提议合作的亲笔信。随后，戈尔巴乔夫通过演讲予以肯定回答。1989年4月，前苏联商工会议所、大韩贸易投资振兴公社贸易馆分别在首尔和莫斯科成立。1990年春天，两国在首尔和莫斯科分别开设领事处。同年6月4日，历史上首次韩俄首脑会谈在美国旧金山举行。此后，韩国与前苏联建立起大使级外交关系。1991年12月前苏联解体后，俄罗斯继承了与韩国的关系。





建交30年来，韩俄关系实现了飞跃性发展。两国游客和贸易等人员、物资往来增长超过25倍。两国贸易额在1990年建交当时仅为8.8亿美元，到2018年增至248亿美元、2019年为223亿美元。两国人员交流规模在1990年仅为3万人次，去年则达到77万人次。2014年两国缔结互免签证协定后，人员交流迅速增长。两国企业投资也大幅上升。2006年LG电子在莫斯科附近建立家电工厂，此后好丽友巧克力派工厂、三星电子家电工厂先后落成。另外，现代汽车的整车生产工厂落户圣彼得堡，乐天则在莫斯科市中心建起了超豪华酒店。





在两国建交迎来30周年之际，韩国总统文在寅和俄罗斯总统普京于9月28日通电话，就增进两国实质性合作的方案和韩半岛局势等问题交换意见。文在寅表示，韩国政府将继续努力推动韩半岛无核化和永久和平机制的落实，希望俄罗斯予以支持并发挥建设性作用。对此，普京表示，俄罗斯已准备好与韩国展开合作。两位首脑高度评价两国建交30年以来的关系发展，并一致同意在此基础上将两国友好合作关系发展为面向未来的互惠关系。





不过也有意见指出，两国合作水平相较合作潜力仍处于较低水平。经济方面，两国贸易额在2014年达到258亿美元的峰值后始终原地踏步，投资也自2010年后停滞不前。最主要的原因是乌克兰事态发生后，国际社会的制裁导致俄罗斯经济陷入困境。目前，新冠疫情又对两国经济交流造成影响。对此，俄罗斯方面期待韩国扩大对俄罗斯远东地区的投资、启动南北俄三边合作项目。