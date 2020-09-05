韩国会预算政策处发布2021年及中期经济前景

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韩国国会预算政策处9月30日发布的《2021年及中期经济前景》指出，韩国经济将在今年负增长后，明年转为复苏势头，2022年实现将近3%的增长。报告书还预测，今年实际GDP增长率为-1.6%。





报告书预测，韩国经济将逐步摆脱新冠疫情的冲击，实际GDP增长率将在2021年达到2.3%，并在2022年达到2.8%的峰值，此后逐步放缓。另外，报告书预测，2020年至2024年的年均潜在增长率将较前一个5年下滑0.6%，为2.0%。





报告书分析指出，政府消费和设备投资对经济增长的贡献度将有所上升，民间消费和建设投资则将出现下滑。报告书尤其指出，资本的增长贡献度预计将大幅下滑，因此“为扩大韩国经济的增长潜力，当务之急是扩大投资”。报告书还预测，韩国今年人均GDP为30582美元，明年为32023美元。





国会预算政策处对今年经济增速的预测值低于其他机构最近作出的预测。全球三大信用评级机构之一标准普尔的预测值为-0.9%，在所有预测中最为乐观。标准普尔在9月24日发布的报告书中指出，韩国将受益于亚太地区持续的经济复苏势头，并将韩国经济今年的增速预期从此前的-1.5%上调至-0.9%。





标准普尔指出，虽然新冠疫情尚未平复，但是经济受冲击最大的阶段已经度过。各国经济恢复速度有所不同，亚太地区在中国的带动下将保持复苏势头。标准普尔将中国的经济增速从1.2%上调至2.1%，台湾从0.6%上调至1%，越南从1.2%上调至1.9%。





另外，韩国央行预测韩国今年经济增速为-1.3%，韩国开发研究院预测为-1.1%，经合组织预测为-1%。不过这些机构也存在上调增速预期值的可能性。世界货币基金组织9月24日表示，世界经济前景不及今年6月发布的预测严峻，暗示有可能上调经济增速预期值。





不过这种乐观的前景是否能够成为现实仍是个未知数，新冠疫情如何变化尚不可知，北半球即将入冬，对第二轮大流行的担忧日渐高涨。韩国目前的单日新增确诊病例数虽然保持着较低的水平，但持续显示出时高时低的情况。若僵尸企业持续增多、资产泡沫破灭，今年下半年至明年上半年的增长率最差有可能跌至-4.5%。虽然韩国央行认为这种情况成为现实的可能性仅为5%，不过也并未否认这种可能性正在逐步上升。