韩国在新冠疫情中度过中秋节

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中秋节是韩国最大的民族节日，而今年的中秋节却成为了“防疫最大关头”，韩国人度过了一个“从未经历过”的中秋佳节。9月28日起的2周是中秋特别防疫时期，韩国政府呼吁人们积极配合保持社交距离防疫守则、防止疫情扩散，因此今年返乡人群也大为减少。





中秋是感谢丰收、纪念祖先功德的传统节日。平日在各处生活的家人团聚一堂，通过祭祀和扫墓缅怀祖先、表达谢意。随着现代化和城市化的发展，越来越多的人们离开故乡，在城市定居。利用所有交通手段、绵延不绝的返乡大军也由此成为了中秋节最具代表性的景象。中秋节期间，家乡父母见到久违的子女和孙辈，享受天伦之乐；分开生活的兄弟姐妹也时隔许久得以重叙旧情。





然而今年新冠疫情改变了这一切，人们迎来了“无接触中秋”。政府呼吁国民尽可能不返乡，墓园则限制扫墓活动。全国各地农村往年都会悬挂“欢迎返乡”的横幅，今年却贴上了呼吁人们阻止子女返乡的标语。政府积极劝阻国民返乡，首先是因为新冠疫情很有可能在人们聚集、分散的过程中扩散，其次是因为新冠病毒对老年人尤为致命。





虽然今年的返乡潮较去年大幅减少，但仍有不少人返乡，高速公路和高铁也十分拥挤。其中还发生了令人担忧的情况。济州岛、江原道等韩国人喜好的旅游目的地挤满了游客。受新冠疫情影响，户外活动受到较大限制，人们未能享受夏季休假，也无法出国度假，因此不少人趁中秋节小长假满足压抑已久的旅游需求。





最令人担忧的是商户正蒙受巨大损失。中秋对礼物、祭祀用品、食品及饮品的需求旺盛，是极为重要的商机。今年新冠疫情导致经济情况恶化、销量下滑，个体工商户的处境已极为艰难，中秋商机的消失可谓雪上加霜。再加上有史以来最长梅雨季导致果蔬价格大幅上涨，传统农贸市场蒙受的损失尤为严重。





韩国政府为此先后推出4轮追加预算，并赶在中秋节前以个体工商户等为对象执行了超过3万亿韩元。这一措施将起到紧急供血的效果，但是在新冠疫情平稳前无法解决根本性问题。





目前韩国的单日新增确诊病例在100名左右徘徊，但尚无法确定疫情是否就此得到控制。韩国总统文在寅在中秋贺词中指出，“平凡而珍贵的日子终将回到我们身边”。在目前的情况下，找回平凡的日子是所有人的心愿。