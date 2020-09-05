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为了忘掉上学路上发生的事情，我把全部精神都集中在画画儿上。绝对不能错过上午9点20分的光线。9点20分到50分这段时间的光线可以把物体的边缘变得宽阔透明。我的目标就是能把这个慢慢变淡、变透明的部分最自然地描绘出来。





등굣길을 잊기 위해 나는 그림에 집중했다.

오전 9시 20분의 빛을 놓치면 안 되었다.

9시 20분에서 50분까지의 빛은

형태의 가장자리를 넓고 투명하게 만드는데,

서서히 엷어졌다가 투명해지는 그 지점을

자연스럽게 그려내는 것이 목표였다.









主人公智秀是一名高中生，喜欢用绘画来表现周围的事物。









主人公是正处于青春期的女学生，对于身边的事物格外敏感。虽然她并不会对人们的生活指手画脚，但会细致观察。她拥有一双善于观察的眼睛，并且喜欢用画画儿来表达自己的思想。小说的题目是《画线条》，通过各种线条来表现实际存在的事物的本质。这个女学生很特别，她画的不是事物的外形，而是通过外形看到的本质。









我慢慢地、慢慢地画出了一条线。线条叠加起来，渐渐地显现出仿佛被雪晕开的阴影。我从纸张的最下端画到最上端，一层层的线条堆砌出了边和面，我感觉自己就好像是在纸上积累线条。神奇的是，有的线条很丰润，居然发出白色的光，有的叠加起来就好像是张开的双臂。

班里的同学看到我的画都很惊奇。你怎么只是在画线条？刚刚开始学美术的人才这么做啊。我告诉他们，我想画这样一幅画，送给某个人。不过我这么说也不知道是否有人听懂了。





나는 아주 천천히 선을 그어 그림을 그렸다.

여러 번 덧대어 긋자 눈을 맞은 듯 음영이 지고

한숨이 나오는 선들이 생겨났다.





나는 그림의 바닥부터 맨위까지 선이 쌓이게 놓아두었다.

결이 되고 면이 되도록 빈 종이에 선을 모으는 기분이었다.

신기하게도 어떤 선은 포동하고 뽀얀 빛을 지녔다.

손끝부터 어깨를 지나 반대편 손끝까지인 것처럼

어떤 것은 벌린 팔을 닮아 보였다.





우리반 아이들은 그림을 보고 의아해했다.

너 왜 선긋기 해? 미술 처음 하는 사람이나 하는 거잖아?

나는 이렇게 가득 모아서 주고 싶은 사람이 있다고 대답했다.

누군가 알아들었을지 모르는 일이었다.









李恩姬 《画线条》

作者 李恩姬（音，이은희） 2015年通过《首尔新闻》新春文艺登上文坛。同年，短篇小说《画线条》（선긋기）在《世界日报》新春文艺获奖。