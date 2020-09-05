《漫话国乐》 行军乐 / 祝愿经 / 祈愿





以前逢年过节或过生日等重要的纪念日，韩国人都会在家里做一些传统点心，其中最有代表性的是以糯米或大米调制的年糕。比如，春节的时候去碾米坊做一些长条形的年糕，切成圆片煮年糕汤来吃。长条年糕寓意健康长寿，韩国人认为在过年时吃一碗年糕汤才会长一岁。到了一年中阳气最旺的五月初五端午节会吃以山牛蒡或艾蒿为材料调制的糯米片糕，年糕表面的车轮压花象征着太阳的节日。对于外国朋友来讲，中秋节的松饼应该是最熟悉的韩国传统糕点了。松饼作为年糕的一种，里面加入芝麻、板栗做馅，香甜的味道深得人们的喜爱。松饼形似半月，可中秋节的月亮为圆月，松饼却包成半月形，其实这里也寄托着人们的期望。月圆了会渐渐地“瘦”下去，半月则一天比一天圆起来，人们希望在月圆人圆的中秋能见到滚圆的明月，并对着月亮许愿，迎来圆满幸福的人生。关于松饼的形状，有的学者则主张更接近稻籽，其实松饼的确形似稻籽，据说这一说法也蕴含着人们的期盼，中秋刚好在收获期之前，所以人人都希望今秋大丰收。





今年的中秋节自9月30日至10月4日连续放5天假。今年因为受到疫情的影响，过节的气氛不会像往年那样热闹非凡，但是家人难得团聚的美好节日一定仍会给人们带来好心情。

{音乐1：《行军乐》/PURI}





以前在农业社会，几乎每个村庄都有农乐队。到了插秧、锄草的农忙季节或渔村迎来满载而归的渔船时，农乐队一定会亮相现场，兴高采烈地敲锣打鼓，使得整个村庄沉浸在一片热闹喜庆的氛围中。





逢年过节时，农乐队也会挨家挨户为各家祭拜地神、驱鬼和祈福。这时农乐队走遍村庄演奏的音乐就是《行军乐》。





行军乐本来指军队行进时演奏的音乐，农乐中也有同名的音乐。以前农夫们在仲夏完成锄草活儿，在回家路上演奏或齐唱的音乐也称之为行军乐。古时候，农夫算是士兵，所以农夫在干农活儿或行进时唱的高亢激昂的音乐都叫作行军乐。刚才大家欣赏的是传统乐队PURI以行军乐为素材重新诠释的音乐。





接下来请大家欣赏的是《祝愿经》。以前，每逢节日、节气或者家里发生变故，会邀请专门诵经的人到家里来念经，祈求平安。后来，黄海道与平安道地区的艺人将其改编成内容有趣的《祝愿经》。

{音乐2：《祝愿经》/刘智淑}





自古以来，逢年过节还有一个重要的习俗，就是祭拜祖先。在传统节日举行的祭祀还有一个特别的名称，叫“茶礼”。举行一次茶礼并非易事，要准备很多祭品，这给很多家庭在经济和心理上都带来很大的负担。不过，早期的茶礼是指供奉茶水的简单仪式，古人认为，逢年过节，家人难得团圆、享受天伦之乐，对祖先只要心怀感恩，就已经足够了。





接下来，为大家带来的是以前农乐队逢年过节挨家挨户表演的音乐《祈愿》。《祈愿》的内容很丰富，先歌颂太古时代开天辟地，然后经过好几个朝代，直到大韩民国政府成立，并反映各时代的人生，接着念经驱邪避恶，最终祈愿好事连连，福星高照。

{音乐3：《祈愿》/蔡秀贤（音）与第二个月亮}