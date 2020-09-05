长假期间5大养生攻略

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长假期间您都安排了哪些活动？是忙着午夜狂欢、大开吃戒，还是恶补睡眠、家中死宅呢？这些不良的生活方式都可能给您带来节日病。长假期间要注意以下养生方法。

1.补觉莫过头。对睡眠不足的人来说，长假是补觉的好时候。但是要注意的是，适度的补觉有益身体健康，过度的睡眠则会导致生物钟紊乱，极易引起神经功能失调，让人越睡越累。所以在假期要合理调整作息，找到自己的睡眠规律，切忌贪睡。

2.饮食要合理。节日期间走亲访友免不了一起把酒言欢，分享美食。短期内频繁的胡吃海喝会增加肠胃和肝脏负担，摄入大量脂肪还会导致体重上升。因此，假期要合理安排饮食，主副食比例适当，注意荤素搭配，多吃新鲜蔬菜和水果以及清淡食物，少喝酒和冷饮。

3.娱乐须有度。一到假期，人们便开始放纵，通宵看电视剧、电影，上网玩游戏。这样过度的娱乐会扰乱人体生物钟，影响各系统、器官的正常生理功能，直接或间接地诱发心血管系统、消化系统、泌尿系统疾病。因此，假期娱乐消遣要适度，切忌熬夜。

4.运动需适量。秋天正是锻炼的好时节，长假也正适合做户外运动。但是需要注意的是，运动量不宜过大，也不宜过于激烈，否则突然增加的体育活动会给心脏带来负担，也容易造成肌肉、肌腱、韧带及关节等身体部位的损伤。

5.心态要调节。很多人在假期里尽情娱乐，结果突然上班或上学时却患上了节后焦虑症。所以，假期不能全部花在娱乐上，要抓住长假的尾巴好好收心，最好看看书，想想工作和学习计划，为接下来的工作和学习生活调整出好的精神状态。





（文中窍门来自陈*莉听友）