ⓒ Getty Images Bank

韩国自古以来是个典型的农业国家，截至上世纪50年代，8成以上的人口从事农业生产。可时至如今，据统计，2018年的农户为102万户，从事农业生产的农业人口为231万人，农业人口比例仅占总人口的4.5%，有逐年减少的趋势。





韩国农业保险的历史并不长，然而其发展水平已处于世界领先水平。

韩国的农业保险制度始于2001年3月施行的《农作物灾害保险法》，从此韩国的农业保险进入了快速发展的时期。目前韩国推行的农业保险是作为政策性农业保险由政府发动组织的，根据国家有义务保护国民的生命与财产，由政府与地方政府提供补助，旨在维护农民的利益、保持农业稳定，进而促进各地经济的均衡发展。





如今，农业灾害保险又细分为稻米灾害保险、小麦灾害保险、洋葱灾害保险等等。灾害范围包括台风、暴风、暴雨、低温冷冻等自然灾害、鸟兽害、病虫害、疾病与火灾。韩国农业保险的优势在于低廉的保险费，农业灾害保险由国家推行，因此国家负担50%的保险费，地方政府按照地区与农民的生活水平补助10%-40%不等的费用，农民只交纳10%-40%的保险费即可，但目前参加农业灾害保险的投保人比例仅为40%。





关于损失补偿水平，韩国农业灾害保险并不补偿因灾害引起的全部损失，基本宗旨在于帮助农民从损失的冲击中脱离出来。一般来讲，按照受损情况，补偿30%-80%的损失。





今年夏季因一个多月的漫长雨季与3个台风的来袭，全国共有6万多农户、66000多公顷田地受损而报销补偿。为了提高投保率，国会正在审议《农渔业灾害保险法》修订案。根据修订案，将农业灾害保险的政府补助从现在的50%上调至60%，地方政府的补助一概定为30%，投保人只负担10%。