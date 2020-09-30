导演：高勋

主演：安圣基/柳真/金彗星/张在熙

类型：剧情

片长：105分钟

上映时间：2020.10 .22（韩国）

其他片名：Paper Flower





剧情概要：

成吉（安圣基饰）是一位入殓师，他用亲手折的纸花为无数逝者送行。成吉的儿子志赫（金彗星饰）因遭遇事故而致身体行动不便，因此丧失了对生活的希望。父子俩的生活也愈发拮据，为此成吉在一家大型丧葬公司开始了新的工作。有一天，恩淑（柳真饰）和女儿余晖（张在熙饰）成为了父子俩的新邻居。积极、开朗的恩淑母女走进了成吉和志赫的生活，渐渐地，她们的乐观也为父子俩的生活送去了希望。





幕后花絮：

入殓师这个职业通常受到人们的尊敬，因为他们是人类尊严最后的一位守护者。但《纸花》却与以往歌颂入殓师的影片不同，而是赤裸裸地展现出了这一职业逐渐趋于商业化的“变质”的一面，进而讽刺在处处主张自由、平等、民主的当今社会，一些弱势群体连死都没有尊严的残酷现实发人深省。《纸花》虽然选择了较为灰暗的切入点，但影片的主要人物却都温暖、积极、充满希望，导演高勋正是希望用如此鲜明的对比展现出人类尊严的崇高。