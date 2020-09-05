韩国海洋水产部公务员在延坪岛附近海域遭北韩枪击身亡

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9月24日，韩国国防部正式公布在延坪岛附近海域失踪的海洋水产部所属渔业指导员在北韩海域遭北韩方面枪击身亡。韩国联合参谋本部作战本部长安永浩表示，韩军确认北韩在其海域射杀韩方失踪公务员，并做出将尸体浇上汽油焚烧等暴行。





9月21日0时至4时，在渔业指导船“木浦10号”执勤的公务员、一等航海师李某于1时多离开操舵室，说是处理好积压的行政业务后再回来。之后，没有人再见到他的身影，因此乘务员在船内四处搜索，但未能找到李某而在中午时分呈报其失踪，并在周边海域展开大规模搜索行动，但是一整天未能找到他。第二天，也就是9月22日白昼在北韩海域发现了李某。当时的情况是这样的：北韩渔船发现在海上漂流的李某后，北韩警备艇立即出动确认情况，并呈报上级询问如何处理此事。21时许上级下发射杀命令，21时40分许该警备艇汇报上级完成任务。韩国军方确认上述情况后，国防部就此举行了新闻发布会。





本次事件是2008年韩国游客朴旺子在金刚山遭北韩哨兵射杀后，时隔12年发生的韩国公民遭北韩射杀事件。朴旺子事件是2008年李明博政府时期前往金刚山旅游的韩国公民朴旺子在海边散步时遭北韩哨兵枪杀的事件。对此，北韩方面表示，朴旺子非法进入军事管制区后，北韩哨兵多次发出警告，但是朴旺子仍在军事管制区内徘徊，因此哨兵按照行动指南，远距离开枪射杀朴旺子。但是此次北韩的做法极为残暴，我们姑且不论李某试图投奔北韩还是漂流至北韩海域，北韩应基于《国际法》和人道主义精神无条件救助李某，但是北韩不但未给予救助，反而开枪射杀李某，因此韩国朝野异口同声地谴责北韩做出残无人道的野蛮行为。





9月24日，韩国总统府青瓦台就北韩射杀韩国公务员一事发表谴责声明，强调北韩应对此事件担负所有责任，并查明事实真相，严惩相关负责人。当天，韩国国家安全保障会议事务处长徐柱锡在常任委员会会议结束后通过新闻发布会表示，北韩军射杀没有武装且无抵抗之意的韩国公民无论以何种理由都不能将其正当化。





在此情况下，北韩国务委员会委员长金正恩9月25日向韩国发来道歉文，就韩国公民遭北韩射杀一事正式道歉。但是同道歉一道阐明的事实真相却与韩国政府发布的内容有所差异。25日下午，金正恩委员长通过统一战线部向韩方转达了北韩的立场。他说，在文在寅总统和韩方同胞们遭受新冠病毒威胁的情况下，北韩不但未能给予帮助，反而因此次在北韩海域发生的意外事件让文在寅总统和韩方同胞们深感失望，对此他感到愧疚不已。但是对事件真相的说明与韩方有所差异。北韩方面表示，他们没有找到尸体，也没有焚烧尸体，只是焚烧了漂浮物。此外，北韩警备艇并非如韩国军方所说的那样报告上级部队以及上级部队下令射杀李某，而是在现场盘问时，李某支支吾吾地说他是大韩民国某人，没有作出明确回答，因此警备艇上的军人发射了两枚空包弹。这时，李某用漂浮物掩盖头部，做出试图逃跑的举动，因此警备艇上的军人发射10多枚枪弹射杀了李某。这一点是今后必须通过查证确认的事项。





过去，北韩时而对其所为发布道歉声明，但都停留在表示遗憾的水平。北韩对2008年朴旺子遭北韩哨兵射杀事件和2010年延坪岛炮击事件表示遗憾，但是主张其责任在于韩方，对韩国海军“天安号”军舰沉没事件则未表示道歉之意。但是此次北韩最高领导人迅速而直接地表示道歉之意，而且说了两次“对不起”，这可说是极其罕见的事情。那么，北韩国务委员会委员长金正恩此举具有何等意图呢？金正恩委员长说了两次“对不起”，而此前北韩最高领导人从未说过“对不起”。金正恩委员长表示道歉后，青瓦台透露了惊人的消息，那就是9月8日文在寅总统向金正恩委员长发送了亲笔信，而金正恩委员长仅在4天后的9月12日就向文在寅总统回复了亲笔信，其内容为南北韩领导人不论在何种情况下都要在相互尊重的基础上为延续和平势头作出努力。今年3月，南北韩领导人互致亲笔信后，时隔6个月再次互致亲笔信，以改善南北韩关系和维护韩半岛和平稳定。在此情况下，韩国公务员李某遭北韩射杀像似偶发性事件，但是韩国舆论沸腾、急剧恶化，因此北韩认为有必要安抚韩国民心而以金正恩委员长的名义迅速发来道歉文，表达了真诚的道歉之意。





但是在金正恩委员长表示道歉后，北韩仅时隔两天就向韩国发出了警告信息。9月27日，北韩朝中社在题为“警告南朝鲜当局”的文章中表示，我们要求韩方立即停止能够引发新一轮紧张的擅自侵犯西海海上军事分界线的行为。朝中社强调，韩方从9月25日开始动员许多舰艇和其他船只展开搜索行动，侵犯我方海域，并表示韩方此举引起我方警觉，预示着有可能引发另一起不幸事件。意思是说，北韩将主导进行尸体打捞工作，并将按惯例和相关程序把找到的尸体交予韩国，同时警告韩方不要为此侵犯北韩领海，以免引发不必要的军事冲突。





9月28日，韩国总统文在寅对遭北韩射杀的故人表示哀悼，并表现出希望改善南北韩关系之意。文在寅总统表示，北韩明确表态不愿事态进一步恶化导致南北韩关系退步到不可挽回的地步，并强调金正恩委员长的道歉具有格外的意义。文在寅总统还表示，不要让此次事件以一出悲剧收场，期待该事件能够成为重启南北韩对话与交流合作的契机。南北韩有必要查明本次事件的真相，但是金正恩委员长已向韩方发来道歉文，在韩国总统的立场上，不希望此次事件进一步恶化南北韩关系，且尽快发布《终战宣言》有助于维护韩半岛和平、重启南北韩对话与合作，进而改善南北韩关系，因此文在寅总统强烈敦促北韩恢复南北韩军事通信线路。问题是韩国国内舆论敦促北韩尽快查明事实真相，严惩下达开火命令的负责人，并明确表明今后绝不再发生这类事件，这对南北韩领导人来说，是非常苦恼的事情。





不论如何，我们希望南北韩能就此事件展开联合调查，彻底查明事实真相。如果漂流在海上的韩国公务员李某真的遭北韩射杀火化，北韩必须担负起应有的责任。