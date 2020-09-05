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今年10月1日是农历8月15中秋节。韩国从中秋节前一天开始到周日放中秋小长假。与此相比，北韩只在中秋节当日放一天假，且北韩有不少与韩国不同的节日。那么，北韩有哪些节日呢？





北韩的节日可分为以下4类。第1类是对国家和民族的强盛发展具有重大意义且值得庆贺的日子，比如北韩第一位最高领导人金日成的生日——4月15日“太阳节”和第二位最高领导人金正日的生日——2月16日“光明星节”以及8月15日“祖国解放日”、9月9日“朝鲜民主主义人民共和国成立纪念日”、10月10日“劳动党建党纪念日”、12月27日“社会主义宪法节”。第2类是在社会或经济领域可庆贺的纪念日，比如3月1日“反日人民起义日”、6月7日“地方产业节”、6月25日“祖国解放战争爆发日”。第3类是基于无产阶级国际主义精神纪念劳动阶级对社会和经济作贡献的日子，比如5月1日“国际劳动节”、3月8日“国际妇女节”、6月1日“国际儿童节”、9月1日“不结盟运动纪念日”。第4类是传统民俗节日，比如春节、寒食节、端午节、中秋节。





提到传统民俗节日，我们最先联想起春节和中秋节。春节是韩民族喜迎新年的一年之岁首。中秋节是以新收成的农作物祭拜祖先，感谢祖先英灵保佑的韩民族传统民俗节日。那么，北韩的情况如何呢？上世纪60年代，北韩最高领导人金日成强调清除封建残余，忠于社会主义，社会主义和民族主义背道而驰，要让全世界无产阶级联合起来，采取共同行动，因此北韩也就不过春节、端午节、寒食节、中秋节等传统民俗节日了。但是80年代末冷战走向结束，1988年北韩允许百姓过中秋节，1989年还恢复了春节和端午节。北韩虽然恢复传统民俗节日，但因经济陷入困境、粮食严重短缺、人民生活困苦而难以欢度传统民俗节日，且不见返乡过节的人潮。北韩自解放后的1945年以来从未升级过铁路系统，因此90%以上仍为单线铁路。单线铁路在同一时间只能单向行驶列车，若有相向列车，必须在车站或其他越行线会车，且行驶速度和自行车相差不多。在韩国，从首尔乘高铁前往釜山仅需2个多小时，这在北韩是难以想象的事情。此外，由于北韩经济陷入严重困境，民众无法准备丰盛的食物欢度传统民俗节日。特别值得一提的是，北韩于上世纪90年代末经历“苦难行军”后，连过年时长辈派发给晚辈压岁钱的习俗也消失了。目前，北韩居民以扫墓、参拜爱国志士坟墓和参加国家举办的各种庆典活动的方式度过传统民俗节日。





北韩最大的民族节日是最高领导人的生日。北韩将已故国家主席金日成的生日——4月15日定为“太阳节”，跟他在世时一样举行盛大的庆祝活动。已故北韩国防委员会委员长金正日的生日也是北韩最大的民族节日之一。金日成3年丧结束后，其接班人也就是金日成的儿子——北韩国防委员会委员长金正日制定主体纪年，并将4月15日升格为“太阳节”，此前北韩将这一天称为“4.15节”。北韩国防委员会委员长金正日2011年逝世后，劳动党中央委员会政治局于2012年1月12日发布公报，将金正日委员长的生日2月16日定为“光明星节”。北韩试射命名为“光明星”的人造卫星具有纪念其第二位最高领导人金正日丰功伟绩之意。总之，金日成的生日从1974年开始，金正日的生日从1982年开始分别成为北韩最大的民族节日，且生日当天和第二天被指定为法定节假日。金日成和金正日的生日庆祝活动持续进行两个多月，全国各地欢欣鼓舞，热闹非凡。北韩将包含金正日生日的2月到包含金日成生日的4月设定为“民族最大节日庆典期”，举行艺术演出、体育活动、讨论会、展览会等丰富多彩的庆祝活动。事实上，北韩居民最期盼的节日可说是金日成、金正日的生日，因为这时候可连休两天，还能获得肉类、糖果、烟酒等特别赏赐品。





但是随着时间的推移，这种欢快的节庆氛围发生了变化。在金日成的生日和金正日的生日，也就是在“太阳节”和“光明星节”的时候，北韩举行丰富多彩的文化庆典活动，比如阿里郎庆典、金日成花庆典、万景台奖国际马拉松大赛、国家产业美术展览会、全国舞蹈锦标赛、放烟花活动等。我们看英国广播公司过去拍摄的纪录片，在4.15太阳节晚上，北韩居民都到广场去跳舞。此外，北韩举行全国或地区单位的足球、篮球、排球、田径等体育比赛，还发放奖品。犹如韩国祖先在摔跤比赛夺冠可获得一头黄牛般，头奖是一头黄牛。但是北韩陷入经济困难后，比赛规模大幅缩小，奖品的数量和质量大不如前，这反映出北韩的经济状况有多么困难。





如此这般，“太阳节”和“光明星节”的活动规模已大幅缩小，但是在妇女节、劳动节、儿童节等节日，北韩举行盛大的联欢活动，以突显其意义。不论如何，我们期待北韩居民能够尽快克服当前的困难，尽情欢度富足美好的中秋佳节。