开启你的“游戏人生”——韩国“BlockXen”公司

ⓒ BLOCKXEN

韩国企业正通过一些创新想法改变全球经济。今天，我们将带领大家走进韩国“BlockXen”公司，这是一家创新型便携式游戏设备开发商。让我们与公司首席执行官朴载佑（音译：박재우）先生一道，聊一聊他们公司。





韩国“BlockXen”公司正在开发一种名为“Cloud Gear”的游戏机。在与喜欢游戏的朋友交谈时，朴载佑先生发现尽管有很多人喜欢游戏，但游戏硬件资源匮乏。韩国作为一个电子产品、信息技术和游戏的强国，但市场上并没有好玩的游戏机。这些最终推动朴载佑先生开发出了适合韩国本土的游戏机。





长期以来，游戏市场一直由PC和手机游戏主导。但是，受新冠疫情和IT环境变化以及无接触式文化的影响，最近云游戏发展迅速。随着“社会隔离”成为常态，寻找单机游戏的人数急剧增加。有些游戏机供不应求，甚至出现涨价的情况。了解了这一趋势之后，索尼和微软等全球公司宣布了发布新一代游戏机计划。韩国的主要游戏公司，包括Nexon，NCSOFT和Netmarble等都在开发新型单机游戏。云游戏也引起了市场的广泛关注，云游戏可以通过云远程运行，并将存储在虚拟空间中的游戏数据传输到用户的设备。韩国的三大移动运营商都将基于云的游戏视为5G时代的“杀手锏内容”。韩国“BlockXen”公司准确预测了游戏市场中的需求，最终利用云技术开发新款游戏机。





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韩国“BlockXen”公司的年轻创业者以前对经营企业一无所知。对于他们来说，仅仅对游戏充满热情就想开发出创新型便携式游戏机绝非易事，因为创业期间必须克服资金困难并不断改进技术。此外，还要面临公众对游戏的负面看法。但是，韩国“BlockXen”公司为克服困难付出了不懈的努力，最终开发出了明显不同于其他产品的游戏机。





韩国“BlockXen”公司的“Cloud Gear”可以使用流技术运行基于云平台的游戏。用户还可以将旧游戏载入这款设备，因此他们可以在没有互联网的情况下玩游戏。用户还可以通过存储卡观看电影，功能已经完全超越了游戏机的领域。这款多功能娱乐设备由首席执行官朴载佑和首席技术官李祥敏（音译：이상민）先生共同开发。实际上，两个年轻人的梦想是成为发明家，而不是商人。





韩国“BlockXen”公司的“Cloud Gear”有望在首尔商业振兴院的技术支持项目下以众筹的方式出现。我们希望这款新设备能够成功扎根市场，并帮助韩国在游戏硬件领域实现更大的发展。