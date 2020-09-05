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距离美国总统大选仅剩30天，此次选举结果不仅对美国，而且对整个世界都将产生巨大影响。今年的选举在现任总统特朗普与前副总统拜登之间进行。无论谁赢得大选，美国都将巩固其政策，以制衡中国并追求自己的国家利益。也就是说，即使拜登在竞选中获胜，美国也可能保持其现行贸易政策不变，并要求盟国加强与美国的合作，以制衡中国。今天，我们邀请到了韩国产业研究院研究员文钟哲（音译：문종철）先生，与他共同聊一聊2020年美国总统大选的前景以及未来可能变化的贸易环境。





从美国国内经济来看，特朗普坚持认为政府应尽量减少对经济活动的干预，而拜登则认为国家可以调控经济活动以产生最佳效果。就全球贸易而言，特朗普在他的“美国优先”政策下采取了孤立主义的立场，该政策以贸易保护主义和单边主义的形式体现，而拜登倾向于巩固美国在与盟国关系中的领导地位和关键性作用。他将国际贸易作为加强美国与其盟国之间团结和寻求共同繁荣的手段。





在过去的4年中，特朗普的贸易政策以“让美国再次伟大”为口号，将美国优先作为目标，因此美国不仅向中国施压，而且也向韩国、日本和欧盟等传统盟国在贸易方面进行施压。特朗普一再称韩美之间的自由贸易协定为“不公平”的贸易协定，并敦促修订贸易协定。他扬言要退出《北美自由贸易协定》，并签署了一项新的贸易协议，即反映美国利益的《美国-墨西哥-加拿大协定》。如果特朗普再次当选，他可能会坚持这一立场。





如果特朗普连任，他很有可能会维持其现行政策。换句话说，全球贸易环境将继续面临过去4年来遇到的困难。在美国与世界贸易组织之间的冲突不断加深的大背景下，特朗普可能会寻求美国退出世贸组织。他还将推出一些贸易保护主义措施，例如反倾销关税和超级301措施。人们担心这些措施会加剧美国与其贸易伙伴之间的贸易摩擦。在特朗普的第一任期内，美国与日本和中国举行了贸易谈判，谈判的结果可能会影响韩国与美国之间的贸易。如果日本或中国以比韩国更优惠的条件达成对美贸易协定，韩国可能会失去其通过《韩美自由贸易协定》获得的贸易优势。





另一方面，拜登的主要贸易和外交政策是加强美国对盟国的领导，以制衡中国。如果这位民主党总统候选人当选总统，他可能会要求盟国组成反对中国的统一战线。在此过程中，韩国可能不得不在美国和中国之间进行选择。作为奥巴马政府的副总统，拜登是《跨太平洋伙伴关系协定》（TPP）的主要支持者，该协定是亚太多个国家之间的自由贸易协定。如果拜登试图重新加入该协定，韩国将不得不决定是否参与这项跨国贸易协定。





如果拜登赢得选举，并且只要他相信韩国是美国的坚定盟国，那么与特朗普执政期间相比，韩国与美国进行贸易谈判可能更容易。随着特朗普单边贸易主义政策的结束，韩国可能有更大的空间与美国进行贸易谈判。但事实是，拜登有可能利用其贸易政策来巩固美国与盟国之间的政治团结。他可能会要求盟国作出表明他们支持美国制裁中国的承诺。如果拜登政府认为韩国不会遵循其政策，那么韩国将处于更加困难的境地。在拜登政府的领导下，美国可能寻求重新加入特朗普退出的《跨太平洋伙伴关系协定》。韩国一直对这项贸易协定表现得不冷不热，因为韩国已经与大多数该协定成员签署了自由贸易协定，因此加入该协定不会带来任何特别的经济利益。如果拜登根据盟国的团结积极性推动这项贸易协定，那么韩国与美国的贸易关系将受到是否参加该协定的影响。





实际上，许多国家都没有为特朗普在2016年大选中获胜做准备。结果，他们在应对特朗普的大胆而出乎意料的举动时面临诸多困难。各国不应该重蹈覆辙，需要分析可能影响今年大选的各种因素，并为不同候选人胜选推出适当的策略。距离美国大选仅剩1个月的时间，舆论调查结果显示，目前拜登领先于特朗普。而且特朗普最近确诊感染新冠病毒，成为了美国大选的最大变数，对拜登形成了更有利的局面。但是，仍很难保证谁在此次选举中获胜。





在美国对种族歧视的抗议活动加剧之前，拜登在各种民意调查中都领先特朗普近15％。但从9月份开始，差距开始不断缩小。现在，很难预测选举的最终结果。在剩下的1个月中，我们将不得不密切关注特朗普的病情、新冠疫情应对政策的走向以及其他可能发生错误的政策。另一个关键因素是民主党的支持者将如何掀起反对特朗普的浪潮。除了这些因素之外，佛罗里达州的任何动向都可能决定选举的走向，因为佛罗里达州是摇摆州，两个候选人的票数往往非常接近。





无论谁赢得了2020年美国总统大选，美国的本国中心主义将进一步加强，以制衡中国并追求自己的国家利益。韩国产业研究院的文钟哲先生建议韩国需要减少对中国的贸易依赖并实现其贸易目的地多样化。





无论选举结果如何，美国将继续加强对中国的遏制，美中贸易摩擦只会愈演愈烈。在这个过程中，韩国需要找到一种生存方法。拜登呼吁将美国公司的海外供应链转移到美国，特朗普还强调了这样做的必要性。如果美国采取将供应链本土化的政策，那么严重依赖中国的韩国公司应该从根本上改变其商业策略。韩国还需要实现贸易伙伴多样化，并加强与中国以外其他国家的贸易合作。





美国总统特朗普确诊感染新冠病毒后，其对美国大选以及外交和经济领域产生了重要影响。特朗普的病情和治疗情况将成为直接影响大选结果的变数。全球经济和贸易环境的未来变化将取决于30天后美国总统大选的最终结果，未来走向何方，让我们拭目以待！