北韩即将迎来劳动党建党75周年

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10月10日是北韩劳动党建党日，而今年是劳动党建党75周年。因为是逢五周年，北韩将举行盛大的庆祝活动，并在全国范围营造节庆氛围。





10月3日，北韩劳动党机关报《劳动新闻》和月刊杂志《政治理论》刊登赞扬劳动党业绩的共同社论。10月6日，北韩朝中社报道参加劳动党建党75周年庆祝活动的代表们抵达平壤的消息，并介绍他们下榻的宾馆等，积极营造庆祝氛围。同一天，《劳动新闻》发表题为“首都平壤充满浓郁的喜庆气氛”的文章，详细介绍即将举行节庆活动的平壤市区气氛。





从北韩媒体的报道内容来看，像似洋溢着浓郁的节庆气氛。今年，北韩重点开展平壤市环境美化事业，并在劳动党建党75周年前完成洪灾灾后重建工作，因此北韩将积极宣传金正恩委员长的这些业绩。目前，北韩致力于提高粮食产量，并举行展览会等各种文化活动。特别值得一提的是，北韩于10月初发行了印有劳动党党徽标识的劳动党建党75周年纪念币。纪念币分为金币和银币两种，上月末则公开了印有“给予伟大我党最大光荣”这一纪念字句的两幅宣传画。





北韩的劳动党建党日可说是继已故国家主席金日成的生日——4月15日“太阳节”之后的北韩最大节日之一。1945年10月10日作为金日成主席参加北韩劳动党大会的前身——北朝鲜五道人民委员会联合会议的日子，1949年被指定为国家节日。那么，劳动党建党日在北韩具有何等意义呢？北韩将已故国家主席金日成的生日称为“太阳节”，4月15日这一天是北韩最大的节日，也是在国家层面上最具意义的日子。北韩是党国体制，劳动党优先于一切，并强调“劳动党就是人民”。我们看劳动党党徽，上面有锤子、镰刀和笔，锤子象征工人，镰刀象征农民，笔象征知识分子，这意味着劳动党包容社会的主体——工人、农民和知识分子。





去年2月河内美北首脑会谈破裂后，北韩在年底举行的劳动党第7届中央委员会第5次全体会议中宣布开展“正面突破战”，要通过自力更生克服经济困难，因此目前大肆宣传在建设、生产事业上取得的成果。10月5日，北韩通过劳动党机关报《劳动新闻》宣传灾后重建事业的成果和平壤国际机场周边地区的再开发成果，并报道两江道三池渊土豆粉生产厂的土豆粉产量比去年增加的消息。今年，因新冠疫情和自然灾害的侵袭，北韩多次更改今年制定的计划，但是仍有一些事业无法在今年内达标。首先是金正恩委员长特别关心的元山葛麻海岸旅游区建设事业。该旅游区原定于今年4月“太阳节”之际竣工，但是迄今未能建成。平壤综合医院预定于今年劳动党建党纪念日时竣工，但不知能否如期竣工启用。此外，过去5年来金正恩委员长积极推进的经济发展计划以失败告终，且在上月举行的劳动党中央委员会全体会议中承认无法达标。而在不久前举行的劳动党中央军事委员会扩大会议上决定截至年底进行“80天战斗”。在此情况下，北韩为安抚民心，积极宣传业已取得成果的事业，并强调要在年底以前作出最大努力等，加强内部管束。





北韩国务委员会委员长金正恩在去年年底举行的劳动党中央委员会全体会议上表示，共和国将拥有新战略武器。对此，大多数专家认为金正恩委员长所说的新战略武器很可能是搭载多枚弹头的新型洲际弹道导弹。上月23日，美国专门报道北韩消息的媒体38 North报道称，据卫星照片分析结果显示，在平壤美林机场捕捉到疑似新型洲际弹道导弹发射车的物体。此外，在新浦造船厂附近还捕捉到为试射潜射弹道导弹做准备的迹象。这提高了北韩在劳动党建党75周年阅兵式上公开新武器的可能性。但是考虑到当今国内外局势，北韩或许会缩小对外炫耀其军事力量的阅兵式规模。因为美国即将举行总统大选，南北韩关系存在较大的不确定性，而北韩在想方设法克服当前诸多困难，因此北韩有可能将重点放在提振民众士气上。另外，因美国总统特朗普被确诊感染新冠病毒，“自上而下”方式的美北对话出现差错，因此也有部分专家表示，北韩有可能悍然发起军事挑衅，但是大多数专家认为这种可能性并不很大。如果北韩发起军事挑衅等采取极端行动，有可能吃不了兜着走。前不久，金正恩委员长和特朗普总统还互致亲笔信，南北韩首脑间也是如此。在此情况下，如果北韩试射远程导弹，将会严重破坏美北和南北韩首脑间良好的私人关系。其实，北韩最近通过试射短程导弹和炸毁开城南北共同联络事务所大楼等方式向韩国发起挑衅。如果北韩也对美国发起挑衅，将会被完全孤立，自取灭亡，因此北韩将不会采取极端行动。





在劳动党建党75周年庆祝大会上北韩国务委员会委员长金正恩会不会发表演讲也是国际社会关心所在。那么，如果金正恩委员长发表公开演讲，将会发出何种信息呢？最近，北韩通过媒体打出了“金正恩强国”这一新的口号。在已故北韩国防委员会委员长金正日时期，北韩提出“建设强盛大国”的战略目标，金正恩委员长执政后将其调低一级，改为“建设强盛国家”，但是在劳动党建党75周年之际又打出了强硬口号。分析认为，北韩本想打出“金正恩核强国”这一口号，因为北韩主张已完成核开发，拥有核武器。不论如何，金正恩委员长很有可能在劳动党建党75周年庆祝大会上发表公开演讲，并暗示北韩已进入核强国行列，但是将侧重于对内信息。





有分析认为，为防控新冠疫情，北韩有可能取消或缩小劳动党建党75周年活动，但是7月27日北韩在4.25文化会馆举行第6次全国参战老兵大会等大型集体活动，因此10月10日也会盛大举行劳动党建党75周年庆祝活动。届时，北韩将如何举行劳动党建党75周年庆祝活动？金正恩委员长将发出何种信息？引起国际社会密切关注。