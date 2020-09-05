北韩驻意大利使馆前临时代办1年前入境韩国

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2年前突然失踪的北韩驻意大利大使馆前临时代办曹成吉（音译）秘密投奔韩国并已居留超过1年。曹成吉是继北韩劳动党前书记黄长烨之后，20多年来流亡韩国的最高级别北韩官员，预计将对南北关系造成不小的影响。





2017年9月，意大利政府以北韩进行第6次核试验为由，将时任北韩驻意大利大使文廷南（音）驱逐出境，曹成吉担任临时代办。2018年11月初，在距离任期届满不足1个月之际，曹成吉突然下落不明，受到国际社会的关注。当时有分析认为，他很有可能在意大利等外国政府的庇护下准备流亡第三国，不过这种说法并未得到证实。去年2月，意大利政府证实曹成吉未成年的女儿已被遣返平壤。据悉，曹成吉之女拒绝与父母一同投奔韩国，也有不少猜测认为曹成吉之女是被强制遣返，该事件再次成为国际社会关注的焦点。此后，曹成吉始终下落不明，直到最近才被证实其已于1年前入境韩国。韩国有关部门消息人士表示，出于对人身安全的考虑，曹成吉要求对其入境事实予以严格保密。





曹成吉是2011年金正恩执政后首名投奔韩国的北韩大使级外交官。2016年北韩驻英国大使馆公使太永浩投奔韩国，太永浩在今年举行的国会议员选举中当选在野党国会议员。1997年金正日执政时期，北韩驻埃及大使张承吉及其胞兄、驻法国经济参赞张承昊（音）投奔美国。1997年劳动党负责国际事务的书记黄长烨投奔韩国，他是投奔韩国的北韩官员中级别最高的一人。黄长烨是建立“主体思想”的理论家，已于2010年去世。





曹成吉夫妇出身于精英外交官家庭，二人的父亲均曾担任驻外大使，因此二人投奔韩国无疑让金正恩体制蒙羞。目前，南北关系可以说已跌至冰点，双方始终未能寻找到突破口。此前，北韩以脱北者团体散播对北传单为由炸毁南北共同联络事务所，最近又发生了韩国公务员在西海北韩沿岸附近遭射杀的事件。在这种情况下，北韩高级外交官投奔且居留韩国的消息有可能成为南北关系的重大变数，这也是韩国国家情报院对该事件保持沉默的原因。





另外，曹成吉在北韩境内的家人的人身安全也令人担忧，已被遣返北韩的未成年女儿及其他家属、周边熟人都有可能陷入险境。对此，有意见指出，虽然曹成吉投奔韩国的消息已公布于众，但是在公开进一步的细节方面应慎之又慎。