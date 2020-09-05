SF9发行出道4周年专辑 承载成员感恩之情

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男团SF9 10月5日迎来出道4周年。当天，SF9发行了特别纪念专辑《SPECIAL HISTORY BOOK》，表达对粉丝的感恩之情。

SF9成员通过在出道纪念日发行的这张特别专辑，回顾了4年来的音乐历程，同时也向一直以来给予SF9支持和爱的歌迷会“FANTASY”表达了感谢。专辑主打歌《Shine Together》更是成员们怀着对歌迷的感恩亲自创作的歌曲。

《Shine Together》的MV也十分温暖。影像中充满了SF9过去发行过的音乐作品以及诸多照片、视频，同时还有无数写满粉丝心里话的便签，配合歌曲优美的旋律，成员们也以感性十足的表演，让出道4年的点点滴滴重现眼前。

此次发行的《SPECIAL HISTORY BOOK》是SF9出道4周年企划“FANTASY RACE”中的一环。除了主打歌《Shine Together》外，专辑还收录了《Forever》和《Love No.5》两首新歌。

SF9成员发行新专辑后，还通过在线直播、真人秀团综等多种方式纪念出道4周年。10日晚还在线上举行了演唱会“NOOB CON”，与歌迷共同庆祝出道纪念日。