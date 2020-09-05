BLACKPINK专辑发售首日销量约59万张 创女团之最

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BLACKPINK首张正规专辑《THE ALBUM》6日线下发行首日销量便高达59万张，创下K-POP女团专辑销量新纪录。

上述专辑销量数字来自HANTEO对国内销量的统计，若将欧美等海外地区专辑销量计入其中，实际数字将会更高。

BLACKPINK新专辑《THE ALBUM》在预售阶段便表现出超高热度。专辑预售量超过100万张，同时，2日音源在线上公开后，瞬间拿下美国等全球57个国家和地区iTunes专辑榜单冠军。另外，在美国Apple Music专辑榜排名第7位，并登上流行专辑榜榜首。

主打歌《Lovesick Girls》在公开首日登顶iTunes Worldwide Song榜单，并在Spotify全球TOP 50 榜单中排名第3位。而专辑收录歌曲《Bet You Wanna》《Pretty Savage》《Ice Cream》也进入该榜单前10位。

诸多外媒也十分关注BLACKPINK的新专辑。美国《福布斯》杂志刊文表示：“BLACKPINK的《THE ALBUM》预计将会排进下周Billboard 200前2名。如此预测也反映出BLACKPINK过去1年半的时间里在美国形成的巨大影响力。”

BLACKPINK新专辑发行适逢中秋连休，因此当时并未有特别宣传活动，而本周起，BLACKPINK将携新歌陆续登上各电视台打歌节目，为歌迷带来live表演。14日，BLACKPINK的纪录片《BLACKPINK: Light Up the Sky》在Netflix上公开。