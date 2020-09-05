保护牙齿应避免的不良习惯

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日常生活中，我们有不少习惯其实是很伤牙齿的，一起来了解一下。

伤牙习惯之一：吃完饭，来根牙签剔牙。其实，牙签挑出嵌塞的食物效率并不高，尤其是细小的食物残渣几乎还都在牙缝里“悠然自得”。实际上，牙医推荐使用牙线（或牙缝刷）来清理塞牙的食物残渣。特别是有些牙周病患者的牙缝很大，还可以使用专门的「牙间刷」（又叫邻间刷、牙缝刷）。这些工具比起牙签来，不仅温柔多了，效率也高了不少。

伤牙习惯之二：一嗑瓜子就停不下来。如果您门牙上有一道小槽，十之八九是有嗑瓜子的爱好带来的痕迹。其实就像水滴石穿一样，门牙的表面（牙釉质）就是因为长期磨损，才会渐渐出现V形凹槽。所以，吃瓜子还是用手剥吧，这样既不用放弃美食，又不会嗑出「瓜子牙」，还能放慢吃瓜子的速度，比旁人少长一点肉呢，一箭三雕！

伤牙习惯之三：不用工具，非要用牙开瓶盖。用牙充当开瓶器、核桃钳的，大有人在吧？牙齿受到过大的力，很可能发生折裂。如果只是发生在牙齿表面的折裂，导致牙本质暴露，可能导致牙齿敏感、酸痛。





（文中窍门来自林*林听友）