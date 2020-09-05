小背包，大爱心——韩国“Jerrybag”公司

ⓒ JERRYBAG

韩国企业正通过一些创新想法改变全球经济。今天，我们将带领大家走进韩国一家名为“Jerrybag”的公司，这是一家包类制造商。有趣的是，这家公司每出售一个包，都会向乌干达的孩子们再捐赠一个。让我们与公司首席执行官朴重烈（音译：박중렬）先生一道聊一聊他们公司。





朴重烈先生在弘益大学主修产品设计。2012年在芬兰学习设计时，他访问了乌干达以准备硕士论文。当时，非洲国家的市中心地区发展迅速，但周边地区仍然非常落后。在没有水和污水处理系统的地区，他看到社会上的弱势群体，如妇女和儿童费力而危险地运送水。他想出了一个能装Jerry can的包，它以背包形式设计，并在表面还有荧光反射器，还可以避免发生交通事故。他们的很多包在韩国生产，但其中一些包也在乌干达制造。





朴重烈先生起初开始他的包类生意以帮助乌干达的民众，但是有些人不相信背包可以从整体上解决问题，甚至建议他为当地人挖井。当朴先生为这一问题苦恼时，一个非营利组织表示希望赞助100件“Jerry bag”。





韩国“Jerrybag”公司计划在今年年底之前为乌干达的儿童运送13000个包。公司一直致力于改善产品质量，并采取了新的营销策略来克服最初阶段所面临的困难。此前，公司在乌干达积极宣传其捐赠活动，但是后来他们改变了在消费者中推广其产品的方式。现在，他们首先以迷人的设计突出其轻便耐用的包，然后在乌干达引入其捐赠计划。韩国“Jerrybag”公司正将其业务范围扩展到除包以外的各种日常用品。





ⓒ JERRYBAG

韩国“Jerrybag”公司3年前开始在乌干达开展一项体验计划，以鼓励消费者同情并体验非洲的生活。该公司于2018年在美国洛杉矶成立了一家外国分支机构，以确保在美国市场上的领先地位，努力将公司打造成全球品牌，走出韩国和非洲市场，走向世界。





许多人碰到一个穿着相同衣服或携带相同包包的人时，可能会感到尴尬。但是出于同样的原因，人们可以与其他人建立联系。在棒球场或橄榄球场看到人们穿着一样的衣服时，大多可能会有类似的感觉。同样，如果消费者碰巧遇到一个携带“Jerrybag”产品的人，则可以分享社会经验和价值观。韩国“Jerrybag”公司的梦想是世界更美好，希望打造一个更温暖的世界。