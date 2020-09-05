聚焦韩国主权信用评级

ⓒ YONHAP News

全球信用评级机构惠誉将韩国的信用评级维持在AA-，其前景为“稳定”级，这意味着未来6至12个月内信用评级机构不会因其他因素影响而改变韩国的信用评级。在全球三个信用评级机构中，惠誉往往采取最保守的立场，因为其评估主要基于财政可持续性而做出。换句话说，惠誉比其他评估机构更可能降低信用评级。尽管主要经济体在新冠疫情暴发后已经被降低了信用等级，但惠誉保持韩国信用评级不变的决定再次表明其对韩国经济的未来走向非常认可。今天，我们邀请到了韩国LG经济研究所研究员裴敏根（音译：배민근）先生，与他共同聊一聊以上的话题。





新冠疫情开始在全球传播已经过去了6个多月的时间。3月份，大邱地区确认了许多新冠病例，韩国的国内消费短时间停滞不前，但是韩国没有采取美国和欧洲其他主要经济体采取的大规模封锁措施，因此相对保持了经济的正常运转。再加上，虽然韩国出口形势不振，但以美国和中国为中心对IT产品的需求仍然很高，因此韩国相关零部件和材料的出口一定程度上也能维持下去。这些因素促进了当地经济的总体稳定增长，也促进了惠誉等评级机构对韩国的稳定评级。





2012年9月起，惠誉一直将韩国的信用评级维持在AA-级，这是该机构信用等级中的第4高评级，英国、香港、比利时和台湾也属于这个级别。评级最高的AAA国家是德国、新加坡和美国等10个国家，而芬兰等3个国家的评级为AA+，为第二高评级。第三高AA评级的国家主要包括法国在内的5个国家和地区。由于受新冠疫情影响，全球经济增速放缓，穆迪、标准普尔和惠誉三大主要信用评级机构仅在今年就降低了107个国家的信用评级。





惠誉在今年第一季度将英国的信用评级从AA降至AA-，前景展望为“负面”。惠誉取消了加拿大AAA的信用评级，并下调至AA+。该机构还将日本和美国的信用前景从“稳定”调整为“负面”。如果维持一年的负面展望，通常会导致主权信用评级下调。因此，即使新冠疫情可能在今年下半年或明年显示出减弱的迹象，但主要经济体的信贷规模大幅缩减，这仍将对明年全球经济构成负担。





标准普尔和穆迪对韩国的信用评级更为积极，分别将韩国信用评级保持在AA和Aa2。两家机构对韩国的评级展望均保持“稳定”，在全球所有新兴经济体中均处于最高水平。在1997年的亚洲金融危机和2008年的全球金融危机期间，韩国被下调了主权信用评级。现如今，尽管发生了新冠疫情，但全球信用评级机构似乎并不十分担心韩国当前的经济状况。不过，风险因素仍然存在。惠誉警告称，鉴于人口老龄化带来的高支出压力，韩国政府的高债务水平可能会对其财政状况产生负面影响。





从明年开始，韩国政府债务将迅速增加，但总规模仍被认为是可以接受的。家庭债务也在迅速增加，但其规模令人担忧。2019年，韩国的政府债务、家庭债务和企业债务分别达到了2200万亿韩元、1600万亿韩元和1100万亿韩元。总的来说，韩国债务上升至近5000万亿韩元的历史新高,这是一个惊人的数字，是韩国GDP总额的3倍。人们担心政府是否能够稳定地管理债务。





到目前为止，地缘政治风险一直是影响韩国信用评级的主要因素之一。惠誉还指出，过去6个月中，韩国和北韩为改善南北韩关系而进行的外交努力陷入僵局，与北韩相关的风险影响着其对韩国的评级。惠誉预测，今年韩国经济增长率为-1.1％，远好于AA级国家平均-7.1％的预期值。第二季度韩国经济增长率为-3.2％，在36个经合组织成员国以及中国和俄罗斯的经济增长率中排名第二，仅次于中国。





国际组织和金融市场预测，今年韩国经济增长率为-1%~-2％，但这仍然好于其他主要经济体。新冠疫情仍在持续蔓延，在没有严格封锁措施的情况下，大部分功劳应该归功于韩国有效的疫情遏制策略。此外，9月份韩国出口7个月以来首次实现反弹，为今年经济前景带来利好。





尽管受到新冠疫情的影响，韩国经济仍然表现相对良好，但是考虑到韩国自8月中旬以来经历了第二波新冠疫情并于随后实行了更严格的保持社会距离措施，因此韩国未来几个季度的经济前景并不乐观。此外，可能影响韩国经济和全球金融市场的因素还包括世界各地的疫情、美国总统特朗普的健康状况、11月份美国总统大选的结果以及美国经济刺激计划。在全球经济不确定性日益加剧的情况下，韩国迫切需要采取适当措施来渡过难关。





在韩国，快速的财政支持计划有助于缓解疫情的负面影响，但是从长远来看，韩国应该为快速老龄化的人口变化做好准备，人们担心这在后疫情时代将进一步加速，为未来做准备将是一项非常艰巨的任务。韩国缺乏高质量的人力资源可能会降低经济效率并阻碍经济增长。韩国在以IT为中心的制造业，尤其是半导体业务中保持全球竞争力，但是中国已在其他制造业领域占据了韩国在全球市场中的份额。韩国有必要通过提供适当的教育培训支持，并为公司以更自由、更富创造力的方式开展业务创造有利条件，增强这些领域的竞争力。





尽管新冠疫情正在不断蔓延，但韩国的信用评级和前景一直保持稳定，但是现在放松还为时过早。一旦韩国信用评级被下调，政府债券的高利率将对财务造成压力，从而导致再次影响主权信用评级的恶性循环。韩国花了13年的时间才恢复了金融危机前的信用评级，因此对韩国而言，分析影响经济的风险因素并及时采取适当行动至关重要。