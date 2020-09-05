《漫话国乐》 兴夫歌 / 皐皐天边 / 狗发牢骚





在朝鲜王朝时代，贵族认为音乐有助于修身养性，家里都会配备一两种乐器，从小生活在音乐的氛围里。当时有身份阶级之分，音乐也有差别，贵族喜爱的音乐比较偏向优雅恬静、心平气和的音乐，像盘索里那样心潮澎湃、激动人心的民间音乐，以贵族的观点来看，那是身份低贱的艺人表演的音乐。





18世纪末，名门世家出身的公子权三得克服家人的反对与社会的偏见成为顶级艺人的故事曾在当时轰动一时。权三得从小对读书毫无兴趣，却痴迷于盘索里等民间音乐，一心想成为艺人。他的梦想当然遭到了父母与宗家人的强烈反对，家人认为权三得丢尽了宗家的脸，宗家还宣布以席上杖刑惩罚他，这是一种用草席把人卷起来施杖刑的酷刑，这种刑罚如果过度，是会打死人的。





据说权三得眼见自己即将被活活地打死，就跪下来求情，让自己受罚之前唱一段盘索里。宗家人不忍心，就给了他一次机会，未料在场的人听了权三得动人的歌喉与哀婉凄美的曲调，无不感动地潸然泪下。最终，宗家也承认权三得的才华，改以赶他出家门来取代处罚。





盘索里《兴夫歌》中的“孬夫去抓燕子”描写了贪心的孬夫得知弟弟发大财的消息后出去抓燕子的片段。在《兴夫歌》中，这一段的唱法尤为突出，别具特色，其特点是幽默诙谐地表现出吞吞吐吐、漫不经心的行动，由权三得名唱创制，因而被称为“权三得制”。

{音乐1：盘索里《兴夫歌》中的“孬夫去抓燕子~从第一个葫芦里蹦出男寺党”/ 朴绿珠名唱 }





以前在传统乐坛有一些艺人像权三得名唱那样把艺术看的比自己的性命更重要，在日本殖民统治韩国时期活动的宋万甲名唱就是其中一位。





宋万甲名唱出身赫赫有名的艺术世家，祖父宋光禄与父亲宋雨龙是东便制盘索里的大师，而他的大爷宋兴禄名唱是这个艺人世家的开端。宋兴禄名唱是一位出类拔萃的艺人，擅长东便制盘索里，被人们冠以“歌王”的称号，名声远扬。





东便制盘索里给人刚强正直的感觉。宋万甲名唱不愧是艺术世家的后代，实力非凡。在他展开活动的时候，国家正值日本殖民统治时期，在日本的压迫下，很多老百姓遭受了巨大的痛苦。在这样的大背景下，人们更加被宋万甲名唱哀婉动听的歌喉所打动。





据说宋万甲名唱生前经常嘱咐弟子：艺人犹如布店老板，客人要绸缎，就给绸缎，客人要棉布，就给棉布。艺人为大众而存在，得满足大众的需求。





宋万甲名唱并不满足于代代相传的正统国乐，果断地摆脱束缚，重新诠释国乐并震惊了乐坛。相传，父亲宋雨龙认为儿子不继承代代相传的正统国乐，严重损害了祖先的名誉而计划毒杀儿子。不过，最终宋万甲名唱也像权三得名唱一样只是被赶出了家门，从此便浪迹天涯，学习多样的音乐，结果练出了独具一格的歌喉，对传统乐坛的发展作出了巨大的贡献。

{音乐2：盘索里《水宫歌》中的“皐皐天边”/ 伽倻琴弹唱-金日伦（音）}





如果说宋万甲名唱是凭借精彩动人的盘索里安抚了老百姓的心灵，那么，当时还有朴春载名唱则是以类似相声的“才谈”愉悦了人心。





大韩帝国时期，朴春载年仅15岁就凭借实力入宫，以后还当上了歌舞别监一职。这一官职除了负责策划宴会等宫廷的各种活动外，还经常陪伴皇亲国戚，当他们感到郁闷或无聊时，以音乐愉悦他们。





朴春载名唱是一位多才多艺的艺人，除了对音乐颇有造诣外，还作为策划人首屈一指，尤其是对大众的要求了如指掌，为此还策划了新的表演形式给观众带来喜悦。据说，每当朴春载名唱登台表演时，台下的观众只看他低头行礼也会笑得直不起腰来。





《狗发牢骚》是朴春载名唱最具代表性、最受欢迎的才谈节目。以前在首尔、京畿道地区举行巫术时有一个招魂的环节，当故人的灵魂附在巫婆身上时，巫婆便替故人讲话。《狗发牢骚》以巫术的招魂为素材，幽默诙谐地描写了在巫术中，狗的灵魂一不小心附在巫婆身上，巫婆不得不为狗的灵魂诉苦的情景，内容精彩有趣。不难想象对于殖民统治下受尽磨难的老百姓们来讲，朴春载名唱精彩的表演能让他们暂时忘掉痛苦，带来一场欢笑，得到极大的慰藉。

{音乐3：才谈《狗发牢骚》/ 全秉勋（音）}