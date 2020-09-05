北韩举行劳动党建党75周年阅兵式

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10月10日北韩在平壤金日成广场举行了劳动党建党75周年阅兵式。一直以来，北韩通常在上午九、十点钟举行阅兵式，有时以天气状况等为由在下午举行，但是此次却在凌晨举行。阅兵式以炫耀军事实力为目的，因此北韩此次在深夜举行阅兵式有些令人费解。专家分析称，因为阅兵式在夜晚举行而难以正确识别北韩公开的新型武器，且在美国总统竞选进入白热化之际，北韩不想过度刺激竞选连任的特朗普总统。





北韩史上首次在夜间举行了阅兵式，阅兵式在夜间举行可以说具有多种政治意图。金正恩委员长曾指示劳动党建党75周年活动要具有与众不同的特色，这可说是北韩此次在夜间举行阅兵式的原因之一。特别值得一提的是，北韩通过烟火、发光二极管、无人机等为夜晚举行的阅兵式添加了绚丽色彩。此外，如果北韩过度刺激美国和特朗普总统，会对美北关系造成负面影响，因此北韩出人意料地在夜间举行阅兵式，并在19小时后的当晚7点播放了编辑的视频。





在此次阅兵式上，北韩国务委员会委员长金正恩哽咽拭泪的场面成为人们热议的话题。金正恩委员长在演讲中说，我开诚布公地打从心底要对我们人民说的话只有“谢谢”这一句等，再三表示感谢之意，并摘下眼镜用手帕拭泪。一直以来，北韩最高领导人从未在公开场合上流过泪，但是金正恩委员长在演讲中提及国家遭遇的一系列困难，并表示无颜面对北韩人民等，坦率承认其政策失败。





金正恩此次公开演讲由以下四大内容构成。第一，对北韩人民军在防疫战线和救灾重建战线发挥爱国精神和英勇献身精神表示感谢。第二，对克服新冠疫情和自然灾害的北韩居民表示谢意。第三，炫耀北韩增强的军事力量。第四，向北韩居民承诺今后将为促进经济发展、提高人民生活水平作出最大努力。在金日成、金正日时代，最高领导人被刻画成十全十美、无所不能的至尊形象，因此他们不必道歉，也能获得人民支持。但是进入金正恩时代后，国际社会不断加大对北韩制裁力度，且今年连遭新冠疫情和自然灾害的侵袭，经济形势变得越发严峻。在此情况下，北韩不得不通过最高领导人对广大人民表示感谢和道歉的方式安抚民心，以维护政权稳定。如此这般，金正恩委员长哽咽拭泪地呼吁民众支持与配合的领导方式今后很可能持续下去。





在此次阅兵式演讲中，北韩国务委员会委员长金正恩向韩国发出了柔和信息。金正恩委员长说，向亲爱的南方同胞致以温暖的心意，并祈愿尽快克服此次卫生危机，再次迎来南北韩携手的一天。在以北韩居民为对象的阅兵式演讲中，金正恩委员长破例地发出对韩信息，提高了人们对改善南北韩关系的期待。金正恩委员长为改善南北韩关系留下余地可以说有以下几种原因。首先，在北韩炸毁开城南北共同联络事务所大楼和在延坪岛附近海域射杀韩国公务员的情况下，金正恩委员长可能认为有必要缓和南北韩关系。此外，从目前的选情来看，在即将举行的美国总统大选中，民主党候选人拜登胜出的可能性较大，但是特朗普总统仍有可能扭转乾坤。不论特朗普还是拜登当选新一届美国总统，北韩都要与美国重启对话，且在此过程中需要韩国从中扮演穿针引线的角色。对韩国公务员遭北韩军射杀事件，北韩也有必要进行交代。特别值得一提的是，在新冠疫情仍在全球范围内蔓延的情况下，韩国等许多国家正在加紧研发新冠病毒疫苗。如果疫苗研制成功，北韩或许会呼吁韩国提供疫苗援助，因此金正恩委员长有必要妥善管理南北韩关系。不论如何，在金正恩委员长的立场上，与其对韩国发出强硬信息，进一步恶化南北韩关系，不如发出柔和信息，为改善南北韩关系营造氛围。





问题是北韩在此次阅兵式中公开了多种新型战略武器。其中，令国际社会深感担忧的是新型洲际弹道导弹和新型潜射弹道导弹。北韩国务委员会委员长金正恩在阅兵式演讲中说，仅同5年前在此地进行的建党70周年阅兵式相比，我们军事力量的现代化得到大大提升，其发展速度可轻易估量。最引人关心的是新型洲际弹道导弹。新型洲际弹道导弹载于11轴22轮移动发射车上，导弹的长度、直径和重量比之前公开的有所增加，像似可同时搭载2-3枚弹头的多弹头洲际弹道导弹。也就是说，发射后可同时攻击2-3个城市。同新型洲际弹道导弹一道公开的“北极星-4型”新型潜射弹道导弹长度较短，便于北韩即将建成的新型潜艇搭载。此外，北韩还公开了针对韩国的超大型发射炮、大口径制控放射炮、被称为“北韩版伊斯坎德尔”的KN-23弹道导弹和北韩版陆军战术导弹ATACMS。由此可知，北韩除提升核能力外，还通过持续开发精密武器，致力于增强其军事力量。有关于此，北韩国务委员会委员长金正恩强调，我们绝不滥用战争遏制力，也不会用于先发制人。但是北韩公开新型武器意味着北韩将坚持走为应对美国等国际社会制裁的自力更生与正面突破路线，因此韩半岛局势尚未能得到缓和，韩国总统文在寅将难以顺利推进其韩半岛和平构想。





通过劳动党建党75周年纪念活动夯实团结后，北韩将在明年1月举行劳动党第8次全国代表大会以前力争取得经济成果。为此，在10月5日举行的劳动党第7届中央委员会第19次政治局会议上，金正恩委员长决定开展“80天战斗”，为重振经济全力以赴。在阅兵式以前，北韩的经济状况就很困难，阅兵式以后的情况也不容乐观，因此金正恩委员长决定开展“80天战斗”。之后，北韩举行群众大会，呼吁民众积极参与。目前，北韩民众已开始付出劳动力，踏上80天苦难征程。但是以目前的情况来看，北韩发展国家经济，提高人民生活水平的可能性像似并不很大。如果新一届美国政府成立后，美北关系仍不能取得进展，且国际社会持续对北韩采取制裁措施，北韩经济有可能变得更加困难，因此北韩将施展何种经济复苏战略，格外引人关注。