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据美国劳工部10月1日发布的“2020由童工、强制劳工制造的产品清单”报告显示，北韩动员童工生产砖块、水泥、纤维、煤、铁等，其产品种类数量在世界70多个国家中位列第4。一直以来，国际社会强烈谴责北韩虐待儿童、侵犯儿童权利。那么，北韩如何侵犯儿童权利呢？





一位脱北者说，大多数北韩居民不经思虑地顺手打孩子。在公交车和商场等公共场所，如果孩子喧哗吵闹，也会打孩子，而且有时下手很重。一般来说，北韩居民在“望子成龙、望女成凤”的美名下打孩子，而北韩的教师将打孩子定义为“爱的体罚”，也就是说要通过体罚，好好儿地管教他们。总之，父母和教师打孩子在北韩并不成为社会问题。过去，北韩的儿童人权状况多次受到国际社会强烈谴责，因此2014年后北韩逐渐改善儿童人权状况，并强调要在社会范围内保障儿童的权利。





北韩也有保障儿童权利的法律法规。北韩《儿童权利保障法》第43条规定，禁止在家庭内虐待、殴打孩子。第27条则规定，父母有健康养育子女的义务。此外，《儿童保育教养法》、《教育法》、《医疗法》、《传染病预防法》、《家庭法》、《民法》等诸多法律也保护儿童的健康、卫生、生存及发展权。北韩虽然有与儿童相关的法律法规，但是儿童的权利却得不到保障，这表示北韩仍不重视儿童的权利。北韩《宪法》第72条规定，没有劳动能力的儿童有获得物资帮助的权利。《儿童保育教养法》第18条则规定，得不到父母保护的儿童在保育院和爱育院等设施加以保护。北韩强调“孩子是国家的王，要把最好的先给孩子”，且实施11年制义务教育。北韩以所有学生为对象实施无偿教育，学前儿童则安排进入托儿所和育儿园接受学前教育。尽管如此，北韩因粮食短缺，很多儿童处于营养不良状态，生存权受到严重威胁。





此外，北韩的保育教师经常对儿童施加体罚和语言暴力，托儿所和幼儿园教师也是如此。北韩的保育教师都是对党绝对忠诚且具有革命气节的人，因此如果问他们为什么打孩子，他们都会这样回答：我要让孩子们知道我们生活在什么样的国家，我们在哪位领袖之下接受教育，为此，若有不听从教导的孩子，就要施加体罚。一般来说，北韩难以处罚打孩子的保育教师。但是在韩国，会通过闭路电视监控系统找出体罚孩子的保育教师，并根据警方调查结果追究其法律责任。从北韩的社会氛围来看，像似难以根除虐待儿童的行为，甚至有些家长要求保育教师通过打骂式教育教导自己的孩子。





另外，每当最高领导人的生日和政权成立日等主要纪念日时，北韩经常举行超大型集体操和艺术表演。在动员10万人进行集体操、舞蹈及拼图演出的超大型集体操和艺术表演中，最著名的是举行到2013年的《阿里郎》。继《阿里郎》后，北韩以《辉煌的祖国》等名称举行了集体操和艺术表演。但是北韩的集体操演出总是动员众多学生进行艰苦排练而引发争议。北韩强制动员儿童和青少年进行艰苦排练被指责为违反联合国《儿童权利公约》的野蛮行为。为参加演出而接受排练的某学生说，排练过程非常艰苦，几乎要尿到裤子里了。此外，因为要把一只脚踏在地面上进行翻转，脚底板会破裂，还要在冰冷的水泥地上蹲着吃饭。排练通常从早上6点进行到晚上10点，在此期间学校暂时停课。特别值得一提的是，有些5、6岁的儿童也参加演出。对上幼儿园的儿童来说，参加一个多小时的演出活动是非常劳累的事情。前几年，有个学生的妈妈病情垂危，眼看就不行了，但是这个学生不得不去参加排练。结果，他的妈妈就在那一天下午与世长辞，让他未能在最后时刻守候身旁，送终尽孝。据悉，北韩大约有2万名儿童参加大型集体操和艺术公演。排练期间，他们不得不牺牲上课时间，专注于准备演出。





分析认为，北韩的虐童情况最近逐渐得到改善。2019年11月27日，对北韩人权团体“为成功实现统一的人们”发布了题为“2019无法摆脱的暴力”的北韩虐童报告。根据150多名脱北者的证言制作的该报告显示，随着时间的推移，北韩的虐童情况逐渐得到改善。据“为成功实现统一的人们”这一团体发布的该报告，在1949年至1964年间出生的脱北者当中，大约70%的人回答说有过受到体罚的经历。但是出生于1997年至2013年的脱北者只有19%的人表示受到过体罚。这可能是因为在生育率逐渐降低、很多家庭只生育一个孩子的情况下，北韩的父母像金枝玉叶般养儿育女，不太动手打孩子，也不希望保育教师打自己的孩子。特别值得一提的是，进入21世纪后，西方文明涌入北韩，且北韩居民通过视频得知外国人如何养育孩子，这也是北韩居民减少虐童行为的原因之一。此外，北韩的市场经济倾向于资本主义经济制度，也在一定程度上降低了虐童事件的发生。





在荷兰人权团体“儿童权利基金会”6月4日公布的年度报告《2020儿童人权指标》中，北韩排在第111位。该指标对182个国家儿童的生存权、健康权、接受教育权、受保护权、人权环境进行评价。去年北韩排在第122位，但是今年提升到第111位，这表示北韩儿童的人权状况进一步得到改善。





由于北韩已加入联合国《儿童权利公约》，且国际社会在密切关注北韩儿童的人权问题，因此我们希望北韩尽快保障儿童的每项权利，让他们都能身心健康地长大成人。